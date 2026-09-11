"Голос країни-14" – вже скоро: коли відбудеться прем'єра нового сезону

Нарешті стало відомо, коли шанувальники "Голосу країни" зможуть побачити новий сезон популярного вокального шоу.

Команда проєкту оголосила дату його виходу в ефір. Про це повідомили на офіційній сторінці шоу в інстаграмі.

Так, 14 сезон "Голосу країни" стартує 25 жовтня о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна".

Сьогодні талант має не просто дивувати, а промовляти. Тож цього року на головній музичній сцені країни проєкт збирає неймовірні голоси, самобутні таланти, історії яких відгукуються мільйонам,

– раніше зазначала команда "Голосу країни".

Також вже стало відомо, хто займе тренерські крісла нового сезону. Серед наставників глядачі побачать Тіну Кароль та Наталію Могилевську. До них також приєднався український співак MONATIK. Водночас ім'я четвертого тренера поки не розголошують.

Тренери нового сезону "Голосу країни" / Колаж 24 Каналу

Цьогоріч ведучими "Голосу країни" знову стануть Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

Додамо, що восени українські глядачі матимуть змогу стежити одразу за кількома музичними проєктами. Нещодавно стартувала нова "Фабрика зірок" і ми вже розповідали про 12 учасників шоу.