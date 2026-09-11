Команда проекта объявила дату его выхода в эфир. Об этом сообщили на официальной странице шоу в инстаграме.

Так, 14-й сезон "Голоса страны" стартует 25 октября в 21:00 на телеканале "1+1 Украина".

Сегодня талант должен не просто удивлять, а трогать душу. Поэтому в этом году на главной музыкальной сцене страны проект собирает невероятные голоса, самобытные таланты, истории которых находят отклик у миллионов,

– ранее отмечала команда "Голоса страны".

Также уже стало известно, кто займет тренерские кресла в новом сезоне. Среди наставников зрители увидят Тину Кароль и Наталью Могилевскую. К ним также присоединился украинский певец MONATIK. В то же время имя четвертого тренера пока не разглашают.

Тренеры нового сезона "Голоса страны" / Коллаж 24 Канала

В этом году ведущими "Голоса страны" снова станут Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

Добавим, что осенью украинские зрители смогут следить сразу за несколькими музыкальными проектами. Недавно стартовала новая "Фабрика звезд", и мы уже рассказывали о 12 участниках шоу.