Среди участников есть и группа, а двух сольных артистов в рамках проекта объединили в дуэт. Кто получил шанс заявить о себе на "Фабрике звезд" – рассказываем далее в материале 24 Канала.
NASÙ – Анастасия Мудрик
Анастасия Мудрик родом из Львова. У нее джазовое прошлое, и она поет мецо-сопрано. Среди ее любимых исполнителей – Sade, Ariana Grande и Florence Welch. Вне сцены Анастасия увлекается пленочной фотографией, винтажными вещами и чтением.
Анастасия Мудрик / Фото пресс-службы "Фабрики звезд" (Pasha Lutov и Dima Dychek)
MYRÓ – Мирослав Стрехо
Мирослав Стрехо – 17-летний участник из Киева. Вокалом он занимается уже десять лет. Среди артистов, которые его вдохновляют, – AURORA, JENNIE, Ariana Grande и Lady Gaga.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Мирослав Стрехо / Фото пресс-службы "Фабрики звезд" (Pasha Lutov и Dima Dychek)
Дикий – Александр Дикий
Александр Дикий – баритон, мультиинструменталист и автор музыки. Он играет на фортепиано, гитаре и трубе, а среди его любимых артистов – James Brown, Michael Jackson и Stevie Wonder. Александр работает в различных жанрах – от блюза и инди до альт-попа и фанка.
Александр Дикий / Фото пресс-службы "Фабрики звезд" (Паша Лутов и Дима Дычек)
NANA SOLIS – Анастасия Полупан
Анастасия Полупан сочетает любовь к музыке с увлечением модой, путешествиями, созданием контента и шоу-бизнесом. Ее вдохновляют ROZALÍA, Charli XCX и Tate McRae.
NANA SOLIS / Фото пресс-службы "Фабрики звезд" (Pasha Lutov и Dima Dychek)
Tender Di – Дмитрий Иванов
Дмитрий Иванов – гитарист и автор собственных песен. Он мечтает, чтобы украинская музыка стала известной во всем мире. Дмитрий признается, что его главный вызов на "Фабрике звезд" – научиться не бояться быть заметным.
Tender Di / Фото пресс-службы "Фабрики звезд" (Pasha Lutov и Dima Dychek)
Анна Симон
Анна Симон не имеет профессионального музыкального образования. Сначала вокал был для нее лишь хобби, но со временем она начала писать собственные песни. Сейчас Анна живет в Берлине, работает менеджером шести кофеен и параллельно занимается творчеством.
Анна Симон / Фото пресс-службы "Фабрики звезд" (Pasha Lutov и Dima Dychek)
JEZUSMAN
JEZUSMAN сочетает вокал, танцы и электронную музыку. В творчестве его вдохновляет Мадонна.
JEZUSMAN / Фото пресс-службы "Фабрики звезд" (Pasha Lutov и Dima Dychek)
Группа NEBOKRAI
NEBOKRAI – группа из Винницы, сочетающая рок и электронную музыку. Среди артистов, повлиявших на их творчество, – Prince, Queen, Depeche Mode, Radiohead и The Prodigy.
Группа NEBOKRAI / Фото пресс-службы "Фабрики звезд" (Pasha Lutov и Dima Dychek)
xstatty – Алина Гриневич
Алина Гриневич – вокалистка, у которой уже есть опыт выступлений на "Черноморских играх", в шоу "Танцы со звездами" и на концертах вместе с группой "Скрябин". Самая большая музыкальная мечта Алины – спеть вместе с Билли Айлиш.
Алина Гриневич / Фото пресс-службы "Фабрики звезд" (Pasha Lutov и Dima Dychek)
Bereza – Вадим Березовский
Вадим Березовский – музыкант-самоучка. Играть на гитаре он в свое время учился по видео на YouTube. Вадим уже выступал на "Черноморских играх", различных концертах, а также просто на улицах Украины и Италии.
Вадим Березовский / Фото пресс-службы "Фабрики звезд" (Pasha Lutov и Dima Dychek)
Диана Стасюк
Диана Стасюк – 18-летняя артистка из Бучи. Она была финалисткой национального отбора на Детское Евровидение-2022, а также участвовала в музыкальных спектаклях и международных конкурсах. В свободное время Диана интересуется мотоциклами, спортом и книгами.
Диана Стасюк / Фото пресс-службы "Фабрики звезд" (Паша Лутов и Дима Дычек)
Новый дуэт
Лилия Паламар и Александр Круглый, известный как LESAN, пришли на "Фабрику звезд" как сольные артисты. Однако в ходе проекта команда решила объединить их в дуэт. Теперь они будут вместе выступать на сцене шоу. Александр – артист и саундпродюсер. Его песня "100 причин" ранее стала вирусной в TikTok. Лилия родом из Бершади, поет и работает моделью.
Лилия Паламар и LESAN / Фото пресс-службы "Фабрики звезд" (Pasha Lutov и Dima Dychek)
Впрочем, список участников еще не окончательный. Зрители сами могут выбрать 13-го "фабриканта". До 16 сентября продолжается голосование среди участников, не попавших в основной состав шоу. Вот кто наберет больше всего голосов, присоединится к основному составу шоу. Его имя объявят во время первого прайм-тайма.
Кстати, накануне Даша Квиткова и популярный комик стали ведущими другого известного проекта "Танцуют все".