Серед учасників є й гурт, а двох сольних артистів на проєкті об'єднали в дует. Хто отримав шанс заявити про себе на "Фабриці зірок" – розповідаємо далі в матеріалі 24 Каналу.

NASÙ – Анастасія Мудрик

Анастасія Мудрик родом зі Львова. Вона має джазовий бекграунд і співає мецо-сопрано. Серед її улюблених виконавців – Sade, Ariana Grande та Florence Welch. Поза сценою Анастасія захоплюється плівковою фотографією, вінтажними речами та читанням.

Анастасія Мудрик / Фото пресслужби "Фабрики зірок" (Pasha Lutov та Dima Dychek)

MYRÓ – Мирослав Стрехо

Мирослав Стрехо – 17-річний учасник із Києва. Вокалом він займається вже десять років. Серед артистів, які його надихають, – AURORA, JENNIE, Ariana Grande та Lady Gaga.

Мирослав Стрехо / Фото пресслужби "Фабрики зірок" (Pasha Lutov та Dima Dychek)

Дикий – Олександр Дикий

Олександр Дикий – баритон, мультиінструменталіст і автор музики. Він грає на фортепіано, гітарі та трубі, а серед його улюблених артистів – James Brown, Michael Jackson і Stevie Wonder. Олександр працює у різних жанрах – від блюзу та інді до альт-попу й фанку.

Олександр Дикий / Фото пресслужби "Фабрики зірок" (Pasha Lutov та Dima Dychek)

NANA SOLIS – Анастасія Полупан

Анастасія Полупан поєднує любов до музики із захопленням модою, подорожами, створенням контенту та шоу-бізнесом. Її надихають ROZALÍA, Charli XCX і Tate McRae.

NANA SOLIS / Фото пресслужби "Фабрики зірок" (Pasha Lutov та Dima Dychek)

Tender Di – Дмитро Іванов

Дмитро Іванов – гітарист і автор власних пісень. Він мріє, щоб українська музика стала відомою у світі. Дмитро зізнається, що його головний виклик на "Фабриці зірок" – навчитися не боятися бути помітним.

Tender Di / Фото пресслужби "Фабрики зірок" (Pasha Lutov та Dima Dychek)

Анна Сімон

Анна Сімон не має професійної музичної освіти. Спочатку вокал був для неї лише хобі, але згодом вона почала писати власні пісні. Зараз Анна живе в Берліні, працює менеджеркою шести кав'ярень і паралельно займається творчістю.

Анна Сімон / Фото пресслужби "Фабрики зірок" (Pasha Lutov та Dima Dychek)

JEZUSMAN

JEZUSMAN поєднує вокал, танці та електронну музику. У творчості його надихає Мадонна.

JEZUSMAN / Фото пресслужби "Фабрики зірок" (Pasha Lutov та Dima Dychek)

Гурт NEBOKRAI

NEBOKRAI – гурт із Вінниці, який поєднує рок та електронну музику. Серед артистів, які вплинули на їхню творчість, – Prince, Queen, Depeche Mode, Radiohead і The Prodigy.

Гурт NEBOKRAI / Фото пресслужби "Фабрики зірок" (Pasha Lutov та Dima Dychek)

xstatty – Аліна Гриневич

Аліна Гриневич – вокалістка, яка вже має досвід виступів на "Чорноморських іграх", "Танцях з зірками" та концертах разом із гуртом "Скрябін". Найбільша музична мрія Аліни – заспівати разом із Біллі Айліш.

Аліна Гриневич / Фото пресслужби "Фабрики зірок" (Pasha Lutov та Dima Dychek)

Bereza – Вадим Березовський

Вадим Березовський – музикант-самоучка. Грати на гітарі він свого часу вчився за відео на YouTube. Вадим вже виступав на "Чорноморських іграх", різних концертах, а також просто на вулицях України та Італії.

Вадим Березовський / Фото пресслужби "Фабрики зірок" (Pasha Lutov та Dima Dychek)

Діана Стасюк

Діана Стасюк – 18-річна артистка з Бучі. Вона була фіналісткою Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2022, а також брала участь у музичних виставах і міжнародних конкурсах. У вільний час Діана цікавиться мотоциклами, спортом і книгами.

Діана Стасюк / Фото пресслужби "Фабрики зірок" (Pasha Lutov та Dima Dychek)

Новий дует

Лілія Паламар та Олександр Круглий, відомий як LESAN, прийшли на "Фабрику зірок" як сольні артисти. Однак під час проєкту команда вирішила об'єднати їх у дует. Тепер вони разом виступатимуть на сцені шоу. Олександр – артист і саундпродюсер. Його пісня "100 причин" раніше завірусилася в тіктоці. Лілія родом із Бершаді, співає та працює моделлю.

Лілія Паламар та LESAN / Фото пресслужби "Фабрики зірок" (Pasha Lutov та Dima Dychek)

Втім, список учасників ще не остаточний. Глядачі самі можуть обрати 13-го фабриканта. До 16 вересня триває голосування серед учасників, які не потрапили до основного складу шоу. Той, хто набере найбільше голосів, приєднається до основного складу шоу. Його ім'я оголосять під час першого прайму.

До речі, напередодні Даша Квіткова і популярний комік стали ведучими іншого відомого проєкту "Танцюють всі".