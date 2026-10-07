Діти українських політиків: де зараз навчаються нащадки Кличка, Тігіпка, Гончаренка та інших

Лондон, Амстердам, США, Нідерланди – якщо скласти освітні маршрути дітей українських політиків на одній карті, вийде цілком пристойний європейський тур. Щоправда, замість валізи на вихідні тут дипломи з менеджменту, психології, фінансів і промислового дизайну.

Але де саме вчаться діти впливових, колись і зараз, політиків – розповідає 24 Канал.

Олексій Гончаренко – син також Олексій



Олексій Гончаренко – син також Олексій / Фото з соціальних мереж



Старший син народного депутата Олексія Гончаренка вирішив далеко від сімейної традиції імен не відходити – його теж звати Олексій. А от університет обрав уже не український.

Хлопець вступив до Амстердамського університету, де вивчав менеджмент. Про це сам Гончаренко повідомив ще у 2023 року, коли сину було 17. У 2025 році депутат зазначив у себе в телеграмі, що син повернувся в Україну та навчається в Одесі.

Діти Сергія Тігіпка роз'їхалися за різними напрямками

У колишнього політика та банкіра Сергія Тігіпка велика родина, але найсвіжіші подробиці з'явилися про трьох дітей від його шлюбу з Вікторією Тігіпко – Тимофія, Анастасію та Леонтія.



Вікторія Тігіпко з синами / ФОто з відкритих джерел



У вересні 2026 року Вікторія розповіла, що всі троє навчаються за кордоном. Діти обрали промисловий дизайн, фінанси та технічний напрямок. Конкретні університети й країни вона не назвала.



Анастасія Тігіпко / Фото з соіальних мереж



Сама Тігіпко пояснила вибір міжнародним досвідом і контактами, а щодо майбутнього сказала цілком однозначно: діти хочуть повернутися в Україну після навчання – мовляв, нехай довчаться і привозять знання.



Анна Тігіпко / Фото з соціальних мереж



До речі, старша донька Сергія Тігіпка від першого шлюбу Анна Тігіпко теж свого часу здобула освіту в Лондоні, а згодом пішла у фінансовий бізнес і стала співзасновницею izibank.

Діти Віталія Кличка



Діти Віталія Кличка / Фото з соціальних мереж



Троє дітей мера Києва Віталія Кличка більшу частину життя провели за межами України й освіту також отримували за кордоном.

Старший син Єгор-Даніель у грудні 2024 року закінчив London School of Economics and Political Science. У британському виші він вивчав бізнес та менеджмент.

Донька Єлизавета-Вікторія навчалася психології в одному з університетів Амстердама.

А наймолодший Максим зробив ставку на спорт. У сезоні 2026–2027 він значиться у складі баскетбольної команди East Carolina University у США. На офіційному сайті університету його вказано як студента третього року й уродженця Києва.

Діти Андрія Садового



Андрій Садовий з дрежиною та синами / Фото з соціальних мереж



У мера Львова п’ятеро синів. У великому інтерв’ю 2025 року він розповів, що Михайло, Тадей та Іван здобувають освіту не у Львові, хоча конкретні університети не назвав. Йосип натомість пішов у профтехучилище і здобуває робітничу спеціальність інсталятора, тобто фактично сантехніка; наймолодший ще навчається у школі. Садовий заявляв, що очікує повернення старших дітей після навчання.

Син Дмитра Кулеби



Син Дмитра Кулеби / Фото з соцальних мереж



Єгор навчається в університеті та живе в Києві; назву закладу Кулеба не розкриває. Сам колишній міністр говорив, що сина тягне до сектору безпеки й оборони, а не до дипломатії чи політик

Донька Зеленського



Володимир Зеленський з родиною / Фото з соціальних мереж



Є і протилежний маршрут. За публічною інформацією, донька президента Володимира Зеленського Олександра обрала юридичну освіту в Україні. Зазначається, що вона навчається на юридичному факультеті українського вишу; конкретний університет родина публічно не називає.

Віктор Ющенко – Тарас Ющенко.



Михайло Поплавський .Катерина та Тарас Ющенко / Фото з відкритих джерел



У серпні 2026 року Віктор Ющенко розповів, що його 21-річний син завершив навчання у США та повернувся в Україну, де працює у Києві на підприємстві, пов’язаному з оборонною промисловістю. Раніше Тарас навчався в MIT на інженерно-технічному напрямку

До слова, на фоні нового скандалу за участю Олексія Гончаренка, що відомо про його дружину-мільйонерку.