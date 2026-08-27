Остапчук знову стане батьком: де живуть його діти від двох жінок

Володимир Остапчук незабаром учетверте стане батьком. Наразі шоумен виховує трьох дітей – доньку Емілію, сина Евана-Олександра та маленького Тимофія.

Де вони живуть і як склалося життя дітей ведучого – розповідаємо далі в матеріалі 24 Каналу.

Що відомо про дітей Остапчука

Старші діти шоумена – донька Емілія та син Еван-Олександр – народилися у його першому шлюбі з Оленою Войченко. Пара одружилася 2007 року, а їхні стосунки тривали до 2020 року.

Емілія народилася у 2013 році, а Еван-Олександр – у 2018-му. Після початку повномасштабного вторгнення Олена Войченко виїхала з дітьми до Канади. Відтоді Емілія та Еван живуть і навчаються там. У вересні 2025 року дівчинка перейшла до сьомого класу середньої школи, тоді як її молодший брат навчався у початкових класах.

Володимир Остапчук з Оленою Войченко та їхніми двома дітьми / Фото з інстаграму шоумена

Стосунки Остапчука з першою дружиною після розлучення були непростими та супроводжувалися публічними конфліктами. Водночас згодом колишньому подружжю вдалося налагодити спілкування.

Третя дружина шоумена Катерина Остапчук народила йому сина Тимофія 10 грудня 2024 року. Хлопчик з'явився на світ у київському медичному центрі "Лелека".

Володимир Остапчук з новонародженим сином Тимофієм / Фото з фейсбуку шоумена

Молодший син Володимира Остапчука також живе в Канаді. Цього року шоумен разом із дружиною Катериною та Тимофієм переїхав за кордон. Про еміграцію подружжя замислювалося близько року, однак остаточно ухвалило рішення після того, як 22 лютого внаслідок російського обстрілу постраждав будинок ведучого в Київській області.

Володимир Остапчук з дружиною Катериною та сином Тимофієм / Фото з інстаграму блогерки

В Україні за Тимофієм допомагала доглядати няня, однак у Канаді батьки від цього варіанта відмовилися. Натомість хлопчик уже почав відвідувати дитячий садок у Торонто. Катерина пояснювала, що садочок має стати для сина можливістю швидше адаптуватися до нового середовища та вивчити іноземні мови.

Додамо, що Тимофій уже знайомий зі своїми старшими братом і сестрою. Після переїзду родини до Канади Володимир, Катерина та Олена Войченко навіть зустрілися разом.

Я не бачу варіантів не спілкуватися з Оленою, тому що там – діти. Якщо я буду вигадувати якісь правила, інша сторона теж буде це робити, і в підсумку будуть тільки сварки, і діти не бачитимуть батька, а батько – дітей. Тим більше вона чудово ставиться до Тіма і до мене так само, як і я до них,

– писала дружина шоумена.

Невдовзі на родину Остапчуків чекають нові великі зміни. Нещодавно пара офіційно підтвердила, що Катерина вагітна вдруге. Для обраниці телеведучого це буде друга дитина, а для самого шоумена – уже четверта.

До шлюбу з Катериною Володимир був одружений із Христиною Горняк. Їхній шлюб тривав із 2020 до 2022 року, дітей у пари немає.

Зауважимо, що раніше ми писали про те, як на майбутнє поповнення в родині Остапчука відреагували його ексдружини.