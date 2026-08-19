Де живуть легенди української сцени: Софія Ротару, Павло Зібров, Василь Зінкевич та інші

Їхні пісні давно стали частиною української музичної спадщини, а творчість об'єднала не одне покоління слухачів.

Протягом десятиліть Софія Ротару, Василь Зінкевич, Павло Зібров, Іво Бобул та інші артисти виступали на сценах по всій Україні. Та де вони проводять свої будні, коли не гастролюють і не виходять на сцену? Далі в матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де сьогодні живуть легенди української естради.

Василь Зінкевич

Василь Зінкевич народився 1 травня 1945 року в селі Васьківці на Хмельниччині. Згодом навчався у Вижниці на Буковині, де здобував освіту в училищі мистецтв. Там і розпочав свій творчий шлях.

У 1975 році Зінкевич переїхав до Луцька, де став солістом ансамблю "Світязь". Відтоді місто стало важливою частиною його життя. У 2001 році співаку навіть надали звання почесного громадянина Луцька за внесок в українську культуру.

До початку повномасштабної війни Зінкевич розповідав, що більшість часу проводить у Києві, а на Волинь приїжджає за натхненням. Нині артист рідко з'являється на публіці та майже не розповідає про особисте життя. Водночас він продовжує підтримувати зв'язок із Луцьком. У червні 2025 року Зінкевич уперше за чотири роки виступив у місті – на концерті до 85-річчя Волинської обласної філармонії.

Мені тут комфортно, тут моя родина. Я тут не просто працюю, я тут творю,

– сказав тоді артист зі сцени.

Василь Зінкевич / Фото Суспільне.Луцьк

Софія Ротару

Софія Ротару народилася 7 серпня 1947 року в селі Маршинці Чернівецької області. Останніми роками співачка майже не з'являється на публіці, через що в мережі періодично виникають чутки про її життя. Зокрема, після початку повномасштабного вторгнення шанувальники припускали, що артистка могла виїхати за кордон. Однак її сестра Ауріка Ротару неодноразово заявляла, що Софія Михайлівна залишається в Україні.

Вона у Києві, у своєму будинку в Конча-Заспі. Займається тим же, що і я – сад, город,

– поділилася Ауріка Ротару.

Софія Ротару / Фото з інстаграму співачки

Іво Бобул

Іво Бобул родом із Чернівецької області, але багато років живе та працює в Києві. За останніми публічними даними, співак і зараз залишається у столиці. Раніше Бобул розповідав, що переписав свою квартиру в Києві на молодшого сина Данила. Відомо, що артист продовжує займатися музикою та гастролювати різними містами України.

Іво Бобул / Фото: Євгеній Несін

Іван Попович

Іван Попович народився на Закарпатті. Вже в дорослому віці багато років співак жив на Київщині, де мав власний будинок, однак під час повномасштабної війни оселю пошкодили російські військові. У 2024 році артист розповідав, що тимчасово живе то у Львові, то на Закарпатті.

Іван Попович / Фото з його фейсбуку

Тарас Петриненко

Автор пісні "Україна" Тарас Петриненко уродженець Києва. З відкритих джерел відомо, що він мешкає в будинку неподалік від Борисполя. Петриненко продовжує займатися творчістю.

Тарас Петриненко / Фото з його фейсбуку

Павло Зібров

Народний артист народився 21 червня 1957 року в селі Червоне на Вінниччині, але згодом переїхав до Києва. Нині співак живе у Ходосівці – селі приблизно за 20 кілометрів від столиці. У своєму заміському будинку Зібров має сад, город і невеликий ставок, а поруч розташований ліс. За словами співака, природа допомагає йому відпочити та відновити сили.

Павло Зібров / Фото з інстаграму артиста

Раніше ми розповідали, хто з українських зірок виїхав з України.