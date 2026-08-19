На протяжении десятилетий София Ротару, Василий Зинкевич, Павел Зибров, Иво Бобул и другие артисты выступали на сценах по всей Украине. Но где они проводят свои будни, когда не гастролируют и не выходят на сцену? Далее в материале 24 Канала рассказываем, где сегодня живут легенды украинской эстрады.

Василий Зинкевич

Василий Зинкевич родился 1 мая 1945 года в селе Васьковцы в Хмельницкой области. Впоследствии учился в Вижнице на Буковине, где получил образование в училище искусств. Там же он и начал свой творческий путь.

В 1975 году Зинкевич переехал в Луцк, где стал солистом ансамбля "Свитязь". С тех пор город стал важной частью его жизни. В 2001 году певцу даже присвоили звание почетного гражданина Луцка за вклад в украинскую культуру.

До начала полномасштабной войны Зинкевич рассказывал, что большую часть времени проводит в Киеве, а на Волынь приезжает за вдохновением. Сейчас артист редко появляется на публике и почти не рассказывает о личной жизни. В то же время он продолжает поддерживать связь с Луцком. В июне 2025 года Зинкевич впервые за четыре года выступил в городе – на концерте, посвященном 85-летию Волынской областной филармонии.

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Мне здесь комфортно, здесь моя семья. Я здесь не просто работаю, я здесь творю,

– сказал тогда артист со сцены.

Василий Зинкевич / Фото "Суспильне.Луцк"

София Ротару

София Ротару родилась 7 августа 1947 года в селе Маршинцы Черновицкой области. В последние годы певица почти не появляется на публике, поэтому в сети периодически возникают слухи о ее жизни. В частности, после начала полномасштабного вторжения поклонники предполагали, что артистка могла уехать за границу. Однако ее сестра Аурика Ротару неоднократно заявляла, что София Михайловна остается в Украине.

Она в Киеве, в своем доме в Конча-Заспе. Занимается тем же, что и я – садом, огородом,

– поделилась Аурика Ротару.

София Ротару / Фото из инстаграма певицы

Иво Бобул

Иво Бобул родом из Черновицкой области, но много лет живет и работает в Киеве. По последним публичным данным, певец и сейчас находится в столице. Ранее Бобул рассказывал, что переписал свою квартиру в Киеве на младшего сына Данила. Известно, что артист продолжает заниматься музыкой и гастролировать по разным городам Украины.

Иво Бобул / Фото: Евгений Несин

Иван Попович

Иван Попович родился в Закарпатье. Уже во взрослом возрасте певец много лет жил в Киевской области, где имел собственный дом, однако во время полномасштабной войны его дом был поврежден российскими военными. В 2024 году артист рассказывал, что временно живет то во Львове, то в Закарпатье.

Иван Попович / Фото из его фейсбука

Тарас Петриненко

Автор песни "Украина" Тарас Петриненко – уроженец Киева. Из открытых источников известно, что он проживает в доме недалеко от Борисполя. Петриненко продолжает заниматься творчеством.

Тарас Петриненко / Фото из его фейсбука

Павел Зибров

Народный артист родился 21 июня 1957 года в селе Червоное Винницкой области, но впоследствии переехал в Киев. Сейчас певец живет в Ходосовке – селе примерно в 20 километрах от столицы. В своем загородном доме у Зиброва есть сад, огород и небольшой пруд, а рядом расположен лес. По словам певца, природа помогает ему отдохнуть и восстановить силы.

Павел Зибров / Фото из инстаграма артиста

Ранее мы рассказывали, кто из украинских звезд уехал из Украины.