День Незалежності – це просто державне свято, а символ свободи та гідності народу. Щороку 24 серпня кожен українець згадує історичний момент, коли країна обрала власний шлях і відстояла свою самостійність. Це день набув особливого змісту у час, коли незалежність виборюється щодня й щохвилини українськими захисниками на полі бою.

Сьогоднішнє свято нагадує нам про те, що свобода ніколи не дається легко. Це привід для роздумів та час для гордості за країну і вдячності тим, хто її захищає. У День Незалежності українські зірки поділилися з редакцією Show 24 думками про цю дату та звернулися до всіх українців з побажаннями.

До теми Слова, які знає кожен: сучасні українські пісні, що розбираються на цитати

Злата Огнєвіч

Співачка розповіла, що для неї незалежність – це не тільки прапор над українськими містами, але й право дихати на повні груди, жити й любити свою країну та її культуру.

Сьогодні я бачу її в очах тих, хто повертається з фронту, і тих, хто кожного дня працює, щоб тримати країну. Це про право бути собою – і нікому не дозволяти це право забрати,

– каже артистка.

Злата Огнєвіч додала, що раніше сприймала День Незалежності як свято з концертами, прапорами, квітами. Тепер – це день з присмаком сліз та гордості.

Ми всі подорослішали, і розуміння Незалежності стало глибшим: вона виборюється не раз на 30 років, а щодня, і за неї платять найвищу ціну. Для мене це вже не просто дата – це день пам'яті, сили та віри у світлі часи. Кожен наш ранок, – також маленький День Незалежності,

– ділиться зірка.

У 34 День Незалежності Злата Огнєвіч бажає кожному українцю не забувати, заради чого боремося. Щоб після завершення війни ми не лише відбудували країну, а зробили її місцем, де хочеться жити.



Зірки про День Незалежності / Фото з інстаграму зірки

Тарас Тополя

Артист поділився, що для нього День Незалежності – час згадати про тих, хто зараз тримає фронт, хто віддав життя та здоров'я, щоб ми могли існувати як нація та мали не номінальну, а справжню незалежність.

Незалежність – це не просто декларація в Конституції, це щоденна боротьба за право бути. Після 24 лютого День Незалежності перестав бути просто датою. Це вже не свято з концертами й салютами – це день, коли ми розуміємо ціну свободи. Він став набагато глибшим і болючішим, але водночас ще більш важливим,

– сказав Тарас Тополя.

У цю дату співак побажав українцям цінувати право вибору, адже це і є незалежність. Та втілювати його через щоденні дії, життя та турботу одне про одного.

І як би це пафосно не звучало, але це єдина правда – тільки в єдності наша перемога й світле майбутнє,

– підкреслив лідер АНТИТІЛ.



Зірки про День Незалежності / Фото з інстаграму зірки

Тоня Матвієнко

Для Тоні Матвієнко незалежність – коли ти свідомо робиш те, що хочеш. Вона співачка порівняла це з життям у сім'ї, де немає принижень і булінгу, а панує здоровий психологічний клімат.

Співачка підкреслила, що День Незалежності – це момент, коли вся країна почала дихати вільно. Вона пригадала, що у 1991 році вперше вийшла на сцену в США, що доволі символічно. Адже й Україна, і Тоня як артистка почали свій шлях на великій сцені.

Я впевнена: буде ще один День Незалежності – після Перемоги. І ми святкуватимемо обидва. Один – як початок, другий – як підтвердження, що ми вистояли. Друзі, зберігайте усвідомлення свого коріння та пишайтеся ним!

– побажала Тоня Матвієнко.



Зірки про День Незалежності / Фото з інстаграму зірки

Монатік

Для Дмитра Монатіка незалежність – можливість бути собою, вільно творити у своїй рідній країні, поруч із рідними людьми.

Для мене незалежність – це свобода жити там, де твій голос має значення, і де ти можеш впливати на майбутнє. Сьогодні ми всі особливо гостро відчуваємо, що незалежність – це не даність, а результат щоденної боротьби та величезної ціни,

– ділиться артист.

Співак розповів, що їхня сім'я завжди любила День Незалежності. Він пригадав, як в один з цих днів виступив на НСК "Олімпійський" з піснею "Мріяти не шкідливо". Та зараз дата набула глибшого змісту. Це не тільки свято радості й гордості, а ще й день пам'яті та усвідомлення ціни, яку ми сплачуємо за свободу.

Він про силу й стійкість українців, про те, що наша єдність – головна запорука майбутнього,

– додає Монатік.

Монатік побажав всім українцям миру – у країні та у серцях. Сил і витримки, віри в себе та любові одне до одного, адже саме вона допомагає вистояти.



Зірки про День Незалежності / Фото з інстаграму зірки

Наталка Денисенко

Акторка зізналася, що для неї незалежність – це насамперед те, що ми не здаємося у війні, а продовжуємо стояти та боротися. Це вже знак перемоги для кожного.

Ми продовжуємо плекати нашу культуру, нашу мову, ми несемо нашу ідентичність – і саме це є для мене підтвердженням, що Україна – незалежна. Цей день – символ нашого існування як нації, нашої культури, спільних цінностей та, звісно, кожного, хто цю незалежність захищає, хто кладе своє життя задля України. Свято Незалежності став днем глибокої вдячності за те, що Україна є, днем пам'яті та перемоги добра над злом,

– сказала Наталка.

Зірка пригадала, коли ще студенткою святкувала День Незалежності. Вона з друзями гарно одягалась, гуляла та відчувала атмосферу справжнього свята. Та зараз Наталка проживає це день глибше.

Акторка бажає всім нам любові та миру; щоб кожна родина возз'єдналась, а захисники та захисниці повернулись додому. Зараз у всіх українців одне бажання, тож вона мріє, щоб воно здійснилося.



Зірки про День Незалежності / Фото з інстаграму зірки

Катерина Лозовицька

Катерина Лозовицька поділилась, що для неї незалежність не лише про свободу, але й про відповідальність. А 24 серпня, яке раніше було святом з урочистостями, зараз – день, який нагадує про стійкість і боротьбу.

Після початку повномасштабного вторгнення я зрозуміла, що справжня незалежність – це не тільки про державні кордони, а й про внутрішню силу. Це щоденна праця, увага до того, як ми живемо і що передаємо іншим. День Незалежності після 24 лютого – це про пам'ять, єдність і гордість за нашу країну та людей, які захищають нашу свободу. Незалежність – це не даність, а щоденний вибір: як ми говоримо, діємо і підтримуємо одне одного, як живемо і проявляємо себе.

Катерина Лозовицька бажає кожному залишатися об'єднаними, вірити в себе та в нашу країну. Та закликає пам'ятати про військових і волонтерів, підтримувати тих, кому найважче.



Зірки про День Незалежності / Фото з інстаграму зірки

DIANA GLOSTER

Для співачки незалежність – це відстоювати себе, свої права та принципи. Мати свободу вибору і чути власний голос поміж чужих голосів. Після 24 лютого 2022 День Незалежності набув глибшого змісту. Якщо раніше це було державне свято, то тепер артистка відчуває його особисту вагу.

Незалежність – це не щось абстрактне, а те, що стосується кожного з нас, і що я сама є частиною цього. На своєму місці я теж можу впливати, допомагати й робити внесок у спільну справу. Тепер кожне 24 серпня для мене – це день, в який хочеться багато рефлексувати: що я можу змінити, чим бути корисною, як стати більш важливою частиною незалежної України. Це день, коли ще раз усвідомлюєш відповідальність і цінність свободи,

– додає артистка.

У День Незалежності DIANA GLOSTER хоче побажати українцям багато сил і терпіння. Кожен зараз відчуває втому, але дивовижно те, як народ тримається в умовах обстрілів та війни. На її думку, важливо підтримувати одне одного та берегти самих себе.



Зірки про День Незалежності / Фото пресслужби

Ірина Пістрюга

Для блогерки незалежність – це про ідентичність, вибір, право бути собою. Раніше це було свято, а зараз – нагадування, що свобода має високу ціну.

Це про українське, про нашу культуру, мову, історію та про можливість жити так, як ми хочемо, а не так, як нам нав’язують. Незалежність – це не лише політичний статус, а й внутрішнє відчуття свободи, коли ти гордо можеш сказати, що цей мій дім. Це день не лише радості, а й пам'яті про тих, хто віддав життя за країну,

– поділилась Ірина.

Блогерка бажає всім українцям віри у краще, у світле майбутнє та в перемогу.



Зірки про День Незалежності / Фото пресслужби

Нікіта Кісельов

Незалежність – це не просто слово, це дія, це щоденний вибір не здаватись, допомагати війську, донатити, підтримувати ветеранів. Мені здається, що незалежність це і про єдність, коли народ об'єднаний – він незламний. Вже понад 10 років наша країна незалежність виборює щодня, тож також це слово означає вдячність усім зусиллям, які докладають наші герої,

– підкреслив співак.

До початку повномасштабного вторгнення Нікіта Кісельов обожнював День Незалежності. Та зараз для нього це день усвідомленості, пам'яті та вдячності.

Коли незалежність перестає бути чимось звичним, даним, коли її намагаються в тебе забрати, коли хочуть знищити твій дім, твою культуру, твої дитячі спогади – всередині все перевертається,

– зізнався артист.

Нікіта Кісельов бажає українцям не опускати рук та не втратити віру. Він закликав більше допомагати, підтримувати та творити попри всі страшні й болючі події.



Зірки про День Незалежності / Фото пресслужби

VLADA K

Співачка розповіла, що для неї незалежність – це право жити у вільній країні та не боятися бути собою. На її думку, про Україну та її шлях треба говорити голосно, щоб чули та знали у всьому світі.

Незалежність – це не лише слово з підручника історії, це щоденна боротьба і водночас велика мрія і зараз вона для мене означає ще й обов'язок: берегти країну, її культуру, її мову та людей, які ціною власного життя її захищають,

– поділилась VLADA K.

Юна зірка бажає українцям сили, віри та триматися разом навіть у найважчі часи. А також миру та омріяної перемоги.



Зірки про День Незалежності / Фото пресслужби