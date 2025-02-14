У День святого Валентина: Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися особливим фото

Сьогодні, 14 лютого, відзначається День святого Валентина. З нагоди романтичного свята принц Вільям та Кейт Міддлтон поділились милим спільним фото.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм принца і принцеси Уельських. Ця світлина є досить особливою для королівського подружжя.

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У День святого Валентина королівська сім'я опублікувала кадр з відео, де Кейт Міддлтон повідомила про завершення курсу хімієтерапії. В описі подружжя залишило сердечко.

Про те, що у принцеси Уельської діагностували рак, стало відомо у березні 2024 року. У ролику, де вона оголосила про завершення курсу хімієтерапії, також знялися принц Вільям та троє їхніх дітей: Джордж, Шарлотта та Луї. Відео вийшло дуже особистим та домашнім, тому викликало бурхливе обговорення у мережі.

До речі, у січні Кейт Міддлтон повідомила, що у неї настала ремісія після лікування раку.

Історія кохання принца Вільяма і Кейт Міддлтон