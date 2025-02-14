Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм принца и принцессы Уэльских. Эта фотография является достаточно особенной для королевской четы.
Кстати Принц Гарри появился на Играх непокоренных-2025 с шевроном бригады Национальной гвардии Украины
В День святого Валентина королевская семья опубликовала кадр из видео, где Кейт Миддлтон сообщила о завершении курса химиотерапии. В описании супруги оставили сердечко.
О том, что у принцессы Уэльской диагностировали рак, стало известно в марте 2024 года. В ролике, где она объявила о завершении курса химиотерапии, также снялись принц Уильям и трое их детей: Джордж, Шарлотта и Луи. Видео получилось очень личным и домашним, поэтому вызвало бурное обсуждение в сети.
Кстати, в январе Кейт Миддлтон сообщила, что у нее наступила ремиссия после лечения рака.
История любви принца Уильяма и Кейт Миддлтон
- Напомним, что Кейт Миддлтон и принц Уильям учились в Сент-Эндрюсском университете, где и подружились. Они много времени проводить вместе, а их отношения впоследствии переросли в романтические.
- Однако в 2007 году, почти после пяти лет отношений, пара решила разойтись. Через два месяца появилась информация, что принц Уильям и Кейт Миддлтон снова вместе.
- В ноябре 2010 года было объявлено о помолвке принца и принцессы Уэльских. Свадьба, за которой наблюдал весь мир, состоялась 29 апреля 2011 года. Пара обвенчалась в Вестминстерском аббатстве.