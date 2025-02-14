Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм принца и принцессы Уэльских. Эта фотография является достаточно особенной для королевской четы.

Кстати Принц Гарри появился на Играх непокоренных-2025 с шевроном бригады Национальной гвардии Украины

В День святого Валентина королевская семья опубликовала кадр из видео, где Кейт Миддлтон сообщила о завершении курса химиотерапии. В описании супруги оставили сердечко.

О том, что у принцессы Уэльской диагностировали рак, стало известно в марте 2024 года. В ролике, где она объявила о завершении курса химиотерапии, также снялись принц Уильям и трое их детей: Джордж, Шарлотта и Луи. Видео получилось очень личным и домашним, поэтому вызвало бурное обсуждение в сети.

Кстати, в январе Кейт Миддлтон сообщила, что у нее наступила ремиссия после лечения рака.

История любви принца Уильяма и Кейт Миддлтон