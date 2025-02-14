Кохання, що триває роками: 5 найміцніших пар в українському шоубізнесі

Кохання у світі шоубізнесу часто перебуває під прицілом камер і переживає різноманітні випробовування медійністю й плітками. Але є пари, які доводять: справжні почуття можуть долати ці труднощі. Вони разом будують кар'єру, підтримують одне одного в найважчі моменти й показують, що кохання – це не лише про романтику, а й про взаєморозуміння та спільний шлях.

Сьогодні, 14 лютого, у світі відзначають найромантичніше свято року – День святого Валентина. До цього дня 24 Канал розповість історії п'яти найміцніших пар українського шоубізнесу, які доводять: справжня любов існує.

До слова Знову закохалася: Анна Саліванчук натякнула на новий роман після розлучення

Павло Зібров і Марина Зіброва

Павло Зібров познайомився з майбутньою дружиною на одному з заходів, куди його запросили виступити. Артист зізнавався, що одразу помітив гарну і модну білявку. Згодом пара почала зустрічатися. Та Марина прагнула, щоб їхні стосунки були серйозними, а тому сказала бойфренду визначитися з рішенням.

Так Павло Зібров зробив пропозицію, а розписалися вони 25 серпня, у день народження Марини. У серпні 2024 року подружжя відсвяткувало 30 річницю шлюбу. У пари народилась донька Діана.

Особливо під час війни стосунки не змінились. Авжеж, коли ти бачиш втрати кожного дня, то ще більше цінуєш те що маєш. Сім'я у мене завжди на першому місці,

– підкреслював Павло Зібров.



Зіркові подружжя / Фото з інстаграму зірок

Руслана Лижичко та Олександр Ксенофонтов

Руслана та Олександр познайомилися на роботі, в одній зі студій звукозапису. Їхні стосунки стрімко розвивалися, а паралельно розвивалася і їхня кар'єра. У 1995 році пара зіграла скромне весілля – без сукні, гарного костюма й урочистостей. Цього року пара святкуватиме 30 річницю в шлюбі.

За період їхнього спільного життя були різні етапи – як шалене кохання, так і думки про розлучення. Пара задумувалась про це після Євробачення-2004. Та за крок до доленосного рішення вони змінили свою думку.

Настав цей день розлучення. Я повертаюсь до нього й думаю, коли на мене найшло... Кажу: "Сашо, я не зможу це зробити". А він каже: "Я не збираюсь нікуди йти". І все, ми закрили це питання, – розповідала Руслан.



Зіркові подружжя / Фото з інстаграму зірок

Ольга Сумська і Віталій Борисюк

Ольга Сумська була у шлюбі з Євгеном Паперним, від якого народила доньку Антоніну. Та раптом вона зустріла кохання свого життя. Це сталося у театрі, коли пара грала в одному з мюзиклів. Віталій одного дня залишив у гримерці для Ольги шоколадне серце і записку: "Приходь завтра до мене, я з’їм тебе, як ти цей шоколад".

Так вони закохалися, а за 5 років зіграли весілля. Цьогоріч Ольга і Віталій святкуватимуть 29 річницю шлюбу.



Зіркові подружжя / Фото з інстаграму зірок

Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв

Маша й Тимур випадково перетнулися на набережній в Ялті. Хлопець тоді запитав у ведучої, чи вже колись її бачив.

Я, зірка, кінематографічно проткнула соломинкою коробку з яблучним соком, взяла трубочку в зуби, почала втягувати сік і при цьому сказала: "Дуже смішно",

– пригадувала Єфросиніна.

Так між парою зав'язалися стосунки. Однак в один момент Тимур перестав залицятись. Тож Маша проявила ініціативу – і їхні відносини налагодилися, а згодом переросли у міцний шлюб. У серпні 2003 року пара одружилась, а наступного року в них народилась донька Нана.

Після паузи у стосунках, що мало не розлучила їх, у подружжя народився син Олександр. Зараз вони теж переживають непростий період, адже зараз Тімур Хромаєв – військовослужбовець.



Зіркові подружжя / Фото з інстаграму зірок

Олександр Педан та Інна Педан

Олександр та Інна знайомі ще зі школи, де вони грали в КВК за різні команди. Доля знову звела їх у студентські роки, коли Педан запросив дівчину на побачення. У цьому році подружжя відсвяткує 22 річницю весілля. У шлюбі в них народилась донька Валерія та син Марко.

За 20 років сімейного життя неодноразово моя жінка рятувала шлюб своєю мудрістю, – казав шоумен у 2023.



Зіркові подружжя / Фото з інстаграму зірок