Куди зник Девід Аксельрод, який був зіркою "Х-Фактора", та чому він змінив своє справжнє ім'я

Девід Аксельрод – український співак, який свого часу вражав сильним голосом, а пізніше повністю зник зі сфери публічності. Він неодноразово пробував себе на Нацвідборі до Євробачення, але така бажана перемога постійно втікала від артиста.

Справжнє ім'я виконавці – Володимир Ткаченко. Родом він із Дніпра. Чоловік закінчив монтажний технікум і Придніпровську держакадемію будівництва й архітектури, а співом захопився саме у студентські роки. Яким був шлях до популярності, з ким одружився та де Аксельрод зараз, читайте в матеріалі Show24.

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Співоча кар'єра

Одного разу, тоді ще нікому невідомий співак, прийшов на шоу "Караоке на майдані", де переміг і потрапив до програми "Шанс".

Володимир Ткаченко – "Юлія" (програма "Шанс"): дивіться відео онлайн

Також подавався на "Таврійські ігри", а у 2006 році вже боровся за право представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення. Тоді він став одним із чотирьох фіналістів, але перемогу здобула Тіна Кароль.

Володимир Ткаченко – Why (Eurovision 2006 Ukraine): дивіться відео онлайн

У 2007 році був учасником "Нової хвилі", де представляв Україну у складі гурту "Барселона". Згодом артист почав писати авторські пісні й пішов на проєкт "Х-Фактор", де отримав чотири "так" від суддів і пройшов до фіналу.

Володимир Ткаченко на кастингу шоу "Х-Фактор": дивіться відео онлайн

Але і на цьому артист не зупинився. Він став учасником "Танців із зірками", де з партнеркою Іриною Лещенко зайняв третє місце. У 2014 – знову подався на Нацвідбір, але перемогла Марія Яремчук. Однак постійна участь у телевізійних проєктах змусила виконавця взяти творчу паузу.

Коли він повернувся на сцену, то перед глядачами був уже не Володимир Ткаченко, а Девід Аксельрод. Як розповідав артист, Аксельрод – це прізвище його дідуся, який замінив йому батька, а згодом безвісти зник.

Співак в оновленому образі прийшов на 9 сезон "Голосу країни" та потрапив до команди Тіни Кароль.

Девід Аксельрод – Never Enough ("Голос країни" 9 сезон): дивіться відео онлайн

У 2020 році Девід втретє приходить змагатись за право представляти Україну на Євробаченні. Він пройшов до фіналу, але знову перемога його оминула. Цікаво, що конкурсну пісню Horizon співак присвятив своїй сім'ї.

Особисте життя

Ще у 2005 році виконавець познайомився з продюсеркою Оленою Мозговою. Зазначимо, що жінка була дружиною Олександра Пономарьова й в експодружжя є спільна донька.

Кохання між Девідом й Оленою зав'язалось точно не з першого погляду, але через якийсь час романтичні стосунки все ж почались. У 2015 році пара одружилась.



Девід Аксельрод і Олена Мозгова / Фото з інстаграму співака

У подружжя народилась донька Соломія. Цікаво, що друзі та родичі з обох сторін були проти цього союзу, бо вважали, що Олена не підходить артисту по віку. Різниця між ними складає 9 років.



Девід Аксельрод з донькою / Фото з інстаграму артиста

Подружжя не виносить особисте життя у публічну площину, а зрідка публікує спільні фото або вітає одне одного з урочистими подіями.

До слова, Олена Мозгова перенесла хворобу Лайма. Результати недавніх аналізів показали певні відхилення.

Де зараз Девід Аксельрод

Коли Росія розпочала повномасштабну війну, співак і продюсерка відкрили благодійний фонд "Дякую".

Благодійний фонд "Дякую" / Скриншот з сайту

Сам Девід повідомляв, що долучився до лав тероборони. У 2022 році випустив трек, який присвятив українським захисникам.

Dávid Axelrod – "Захисники": дивіться відео онлайн

А от де зараз і чим займається виконавець – невідомо. Крайній допис у його інстаграмі датований ще 2023 роком, де він виконує пісню, яку написав разом із дружиною. Трек присвячений командиру "Золотої роти Айдару" Сашку "Італійцю".