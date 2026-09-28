Відома блогерка та співачка Діана Глостер вперше стане мамою

Українська співачка та блогерка Діана Глостер повідомила, що чекає на дитину.

Артистка показала перші кадри, на яких вже помітний округлий живіт. Радісною новиною Діана поділилася в інстаграмі.

Вона опублікувала відео зі своїм коханим Іваном, на якому вони танцюють разом. У ролику якраз можна помітити, що фігура співачки вже змінилася.

Тепер творитимемо втрьох,

– коротко підписала пост Діана Глостер.

Під публікацією Діану привітали колеги та друзі. Серед них – Наталка Денисенко, Анна Трінчер, Lida Lee та MamaRika.

Коментарі під публікацією Діани Глостер / Скриншоти з інстаграму

Після оголошення цієї новини блогерка в інстаграм-сторіс зізналася, що відчула полегшення. Тепер їй більше не потрібно приховувати вагітність, продумувати ракурси для зйомки чи вибирати одяг, який би не підкреслював животик.

Інших подробиць майбутнього поповнення Діана поки не розкрила. Зокрема, вона не повідомила, на якому місяці вагітності перебуває та чи знає стать майбутньої дитини.

Тим часом інша українська ведуча Соломія Вітвіцька нещодавно також поділилася радісною новиною – у 46 років вона стала мамою вперше.