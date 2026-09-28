Артистка показала первые кадры, на которых уже заметен округлый живот. Диана поделилась радостной новостью в инстаграме.

Она опубликовала видео со своим любимым Иваном, на котором они танцуют вместе. В ролике как раз можно заметить, что фигура певицы уже изменилась.

Теперь будем творить втроем,

– коротко подписала пост Диана Глостер.

Под публикацией Диану поздравили коллеги и друзья. Среди них – Наталья Денисенко, Анна Тринчер, Lida Lee и MamaRika.

Комментарии под публикацией Дианы Глостер / Скриншоты из инстаграма

После объявления этой новости блогерша в инстаграм-сторис призналась, что почувствовала облегчение. Теперь ей больше не нужно скрывать беременность, продумывать ракурсы для съемки или выбирать одежду, которая бы не подчеркивала животик.

Других подробностей о будущем пополнении Диана пока не раскрыла. В частности, она не сообщила, на каком месяце беременности находится и знает ли пол будущего ребенка.

Между тем другая украинская ведущая Соломия Витвицкая недавно также поделилась радостной новостью – в 46 лет она впервые стала мамой.