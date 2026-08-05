Вже вищі за маму: ексдружина Віталія Кличка показала дітей на рідкісних кадрах

Діти мера Києва Віталія Кличка – нечасті гості у соцмережах, адже родина віддає перевагу приватності й залишається осторонь від публічного життя. Втім, днями з'явився чудовий привід побачити, як виросли спадкоємці очільника столиці.

Колишня дружина Віталія Кличка Наталія Єгорова поділилася в інстаграмі зворушливими знімками із зустрічі з молодшими дітьми. На кадрах родина насолоджується теплим сімейним днем за кордоном, прогулюючись та обіймаючись.

Усміхнена мама позує поруч із 23-річною Єлизаветою-Вікторією та 21-річним Максимом, які вже суттєво переросли її за зростом. Точне місце своєї прогулянки Єгорова вирішила залишити в таємниці.



Наталія Єгорова з донькою від Кличка / фото з інстаграму



Наталія Єгорова з сином від Кличка / фото з інстаграму

Старший син експодружжя, Єгор-Даніель, цього разу на родинні кадри не потрапив. Відомо, що хлопець здобував освіту в Лондоні за напрямком бізнес-менеджемнту й наразі продовжує будувати власне життя й кар'єру за кордоном.

Нагадаємо, шлюб Віталія Кличка та Наталії Єгорової тривав 25 років, у ньому народилося троє дітей. Після розлучення Наталія влаштувала своє життя в Німеччині. Раніше мер столиці неодноразово казав, що їм вдалося зберегти дружнє спілкування, а сам він постійно на зв'язку з дітьми та намагається бачитися з ними за першої нагоди.

Не тільки діти Віталія Кличка живуть за кордоном. Дізнавайтеся, діти яких зірок розвиваються за межами України.