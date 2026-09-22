Кохана Дантеса похизувалася ефектною фотосесією: співак не стримав емоцій

Дівчина співака Володимира Дантеса, Анастасія Неправда, днями влаштувала ефектну фотосесію і вже поділилась результатом в соцмережах.

В інстаграмі вона опублікувала серію чорно-білих фото в різних аутфітах. Володимир Дантес не залишив новий пост коханої без реакції.

Для фотосесії Анастасія приміряла обтислу сукню з вирізом на талії, светр із декоративними дірками та мереживний ліф, який поєднала з джинсами. Дівчина позувала на стільці, на підлозі та біля стіни.

Володимир Дантес відреагував на публікацію своєї коханої, залишивши короткий коментар: "Я посипався".

Володимир Дантес прокоментував нові фото коханої / Скриншот з інстаграму

Зазначимо, що про стосунки Володимира Дантеса та Анастасії Неправди офіційно стало відомо на початку серпня. Відтоді пара більше не приховує своїх почуттів одне до одного. Закохані іноді разом з'являються на публіці, діляться спільними моментами в соцмережах та залишають одне одному милі й емоційні коментарі під дописами.

До речі, нещодавно Дантес також зустрівся зі своєю колишньою дружиною Надею Дорофєєвою. Колишнє подружжя вперше за тривалий час опинилося на одному знімальному майданчику – вони перетнулися під час зйомок шоу "Фабрика зірок".