Маріо Пагліно та Джанні Гроссі загинули через жахливу аварію, що сталась в Італії. Вони відомі як дизайнери та колекціонери культових ляльок Барбі.

Смертельна ДТП сталася на півночі Італії 27 липня. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на The Hollywood Reporter.

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Автомобіль Маріо Пагліно та Джанні Гроссі рухався по трасі Турин – Мілан та зіткнувся лоб у лоб з іншим транспортним засобом, за кермом якого був 82-річний чоловік. Він звернув на неправильну смугу руху та рухався нею близько 7 кілометрів, поки не трапилася аварія.

82-річний водій, двоє дизайнерів та ще один пасажир, що був у їхньому авто, загинули. Четвертий пасажир вижив, його госпіталізували. Однак він перебуває у критичному стані.

Після новин про трагічну ДТП, команда виробників Барбі вшанували пам'ять Маріо Пагліно та Джанні Гроссі.

Команда Барбі вбита горем через втрату Маріо Пагліно та Джанні Гроссі – двох дорогоцінних творців та працівників Mattel, які принесли радість та мистецтво у світ Барбі. Вони були пристрасними, талановитими дизайнерами та колекціонерами, а їхній дух і любов до бренду перетворювали кожне творіння, до якого вони торкалися, на шедевр,

– висловилися в команді.

Що відомо про Маріо Пагліно та Джанні Гроссі?

Модельєр Маріо Пагліно та графічний артдиректор Джанні Гроссі у 1999 році заснували компанію Magia 2000. Упродовж багатьох років вони співпрацювали з Mattel, створюючи безліч різноманітних ляльок Барбі, суконь та спеціальних колекцій.

Зокрема, дизайнери розробили ексклюзивні іграшки на честь світових зірок – Сари Джессіки Паркер, Мадонни, Шер, Леді Гаги та Вікторії Бекхем.