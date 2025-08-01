Дизайнери ляльок Барбі загинули в трагічній автокатастрофі в Італії
- Маріо Пагліно та Джанні Гроссі, відомі дизайнери ляльок Барбі, загинули в ДТП на півночі Італії 27 липня, коли їх автомобіль зіткнувся лоб у лоб з іншим транспортним засобом.
- Пагліно та Гроссі заснували компанію Magia 2000 у 1999 році та співпрацювали з Mattel, створюючи ексклюзивні ляльки Барбі.
- Після аварії команда Барбі вшанувала пам'ять Маріо Пагліно та Джанні Гроссі, відзначаючи їх внесок у створення мистецтва у світ Барбі.
Маріо Пагліно та Джанні Гроссі загинули через жахливу аварію, що сталась в Італії. Вони відомі як дизайнери та колекціонери культових ляльок Барбі.
Смертельна ДТП сталася на півночі Італії 27 липня. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на The Hollywood Reporter.
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Автомобіль Маріо Пагліно та Джанні Гроссі рухався по трасі Турин – Мілан та зіткнувся лоб у лоб з іншим транспортним засобом, за кермом якого був 82-річний чоловік. Він звернув на неправильну смугу руху та рухався нею близько 7 кілометрів, поки не трапилася аварія.
82-річний водій, двоє дизайнерів та ще один пасажир, що був у їхньому авто, загинули. Четвертий пасажир вижив, його госпіталізували. Однак він перебуває у критичному стані.
Після новин про трагічну ДТП, команда виробників Барбі вшанували пам'ять Маріо Пагліно та Джанні Гроссі.
Команда Барбі вбита горем через втрату Маріо Пагліно та Джанні Гроссі – двох дорогоцінних творців та працівників Mattel, які принесли радість та мистецтво у світ Барбі. Вони були пристрасними, талановитими дизайнерами та колекціонерами, а їхній дух і любов до бренду перетворювали кожне творіння, до якого вони торкалися, на шедевр,
– висловилися в команді.
Що відомо про Маріо Пагліно та Джанні Гроссі?
Модельєр Маріо Пагліно та графічний артдиректор Джанні Гроссі у 1999 році заснували компанію Magia 2000. Упродовж багатьох років вони співпрацювали з Mattel, створюючи безліч різноманітних ляльок Барбі, суконь та спеціальних колекцій.
Зокрема, дизайнери розробили ексклюзивні іграшки на честь світових зірок – Сари Джессіки Паркер, Мадонни, Шер, Леді Гаги та Вікторії Бекхем.