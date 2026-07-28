20 тисяч людей перед сценою: українки DJ Korolova та Jerry Heil підкорили Tomorrowland

Українська діджейка Ольга Корольова, більш відома під сценічним ім'ям DJ Korolova, виступила на одному з найбільших фестивалів електронної музики у світі – Tomorrowland, який щороку проходить у бельгійському місті Бом.

Під час виступу до неї на сцені приєдналася українська співачка Jerry Heil. Разом артистки вперше представили свій новий трек. Про це вони повідомили на своїх сторінках в соцмережах.

За словами Jerry Heil, їхній спільний виступ з DJ Korolova відвідали близько 20 тисяч людей, а онлайн-трансляцію переглянули понад 215 тисяч глядачів.

Досі не можу повірити, що це відбулося,

– написала співачка в Threads

І зізналася, що перед виступом вони з Ольгою дуже хвилювалися, адже хотіли, щоб усе пройшло бездоганно.

DJ Korolova та Jerry Heil виступили на Tomorrowland / Скриншоти з соцмереж

На сцені Freedom Stage – другій за масштабом на фестивалі – DJ Korolova також презентувала своє нове шоу Captive Soul.

DJ Korolova презентувала своє нове шоу Captive Soul на Tomorrowland: дивіться відео

До слова, цьогоріч на Freedom Stage на Tomorrowland виступила й ще одна українська діджейка – Miss Monique (Олеся Аркуша). Вона представила цілісне концептуальне шоу Biorhythm.

Нагадаємо, що торік DJ Korolova запалили на сцені Tomorrowland разом із Юлією Саніною з The Hardkiss.