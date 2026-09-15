Нарешті дочекалася: ONUKA показала свою Еммі, яку отримала ще у 2024 році
Українська співачка Ната Жижченко, відома як ONUKA, нарешті отримала свою статуетку Еммі.
Артистка показала нагороду у новому відео та розповіла, де вона зберігатиметься. Цими вона поділилася в інстаграмі.
Статуетку в Україну привезли музиканти гурту ДахаБраха". Ната вирішила відправити її до Чернігова – у майстерню свого дідуся на Фабричній, 12. Це місце має для співачки особливе значення, адже саме там знімали більшу частину українського епізоду документального проєкту Culture Quest Іана Гранта.
У 2024 році цей випуск, присвячений Україні, переміг у номінації Outstanding Daytime Special. Ната Жижченко була продюсеркою епізоду. Зйомки проходили ще у вересні 2022 року в Чернігові. Тоді артистка допомагала команді познайомитися з волонтерськими організаціями та показувала місто.
Дуже цікаво пірнути в той час, але головне, що настрої в нас були абсолютно інакші. Це був такий порив, це був той час, коли ми розуміли, що скоро буде контрнаступ і ми були супер піднесені. Оцей весь красивий арт супротиву задокументовано в цьому фільмі,
– зазначила ONUKA.
Співачка додала, що для неї особливо символічно повернути статуетку саме до майстерні дідуся, де проходили зйомки.
І якби хтось сказав, що в цій майстерні буде знято епізод, який отримує Еммі, і ця Еммі приїде туди задокументувати цей момент, я б не повірила. Але це ті моменти, коли життя дарує такі класні емоції звідти, звідки ти абсолютно цього не очікуєш,
– підкреслила артистка.
До слова, раніше ще одна престижна міжнародна нагорода приїхала в Україну. Звукорежисер Володимир Пунько отримав статуетку Latin Grammy Awards.