Артистка показала нагороду у новому відео та розповіла, де вона зберігатиметься. Цими вона поділилася в інстаграмі.

Статуетку в Україну привезли музиканти гурту ДахаБраха". Ната вирішила відправити її до Чернігова – у майстерню свого дідуся на Фабричній, 12. Це місце має для співачки особливе значення, адже саме там знімали більшу частину українського епізоду документального проєкту Culture Quest Іана Гранта.

У 2024 році цей випуск, присвячений Україні, переміг у номінації Outstanding Daytime Special. Ната Жижченко була продюсеркою епізоду. Зйомки проходили ще у вересні 2022 року в Чернігові. Тоді артистка допомагала команді познайомитися з волонтерськими організаціями та показувала місто.

Дуже цікаво пірнути в той час, але головне, що настрої в нас були абсолютно інакші. Це був такий порив, це був той час, коли ми розуміли, що скоро буде контрнаступ і ми були супер піднесені. Оцей весь красивий арт супротиву задокументовано в цьому фільмі,

– зазначила ONUKA.

Співачка додала, що для неї особливо символічно повернути статуетку саме до майстерні дідуся, де проходили зйомки.

І якби хтось сказав, що в цій майстерні буде знято епізод, який отримує Еммі, і ця Еммі приїде туди задокументувати цей момент, я б не повірила. Але це ті моменти, коли життя дарує такі класні емоції звідти, звідки ти абсолютно цього не очікуєш,

– підкреслила артистка.

До слова, раніше ще одна престижна міжнародна нагорода приїхала в Україну. Звукорежисер Володимир Пунько отримав статуетку Latin Grammy Awards.