Донька Кузьми Скрябіна показала наслідки прильоту в її будинок: "Без слів"

Єдина донька легендарного українського музиканта та лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка Барбара розповіла про приліт у її будинок.

В інстаграмі дівчина показала фото пошкодженої будівлі та розповіла, що зараз із нею та її близькими.

На щастя, ніхто не постраждав. Водночас Барбара зізналася, що морально пережити цю ситуацію непросто. За її словами, влучання відбулося в інший під'їзд будинку.

Фізично з нами все ок. Морально… без слів,

– написала вона.

Барбара Кузьменко показала постраждалий від прильоту будинок / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нещодавно Барбара також розповідала про новий етап у своєму житті. Донька Кузьми Скрябіна відкрила власну клініку в центрі Києва. Вона вирішила розвиватися у сфері естетичної косметології та дерматології. Власну справу Барбара започаткувала вже під час повномасштабної війни. Вона зізнавалася, що реалізувати цей задум у таких умовах було непросто, однак не захотіла відмовлятися від своєї мрії. Нині клініка вже активно працює та приймає пацієнтів.

Тим часом українські знаменитості 1 вересня повели дітей до школи.