За словами Барбари, реалізувати масштабний задум під час повномасштабної війни було непросто, однак вона вирішила втілити свою мрію в життя. У коментарі для програми "Тур зірками" донька артиста розповіла, що запуск медичного закладу супроводжувався численними труднощами, пов'язаними з безпековою ситуацією та відключеннями світла.

Наважитися було дуже складно, бо живемо у дуже непростий час. Клініка – це не лише про красу та медицину, а й велику відповідальність. Тому у воєнні реалії було важко зробити перший крок. Тим паче ремонт у блекаут, обстріли – все це додавало переживань,

– поділилася Барбара.

Барбара Кузьменко / фото з інстаграму

Попри всі виклики, клініка вже розпочала роботу та приймає перших пацієнтів. Також Кузьменко зазначила, що продовжує підтримувати зв'язок із деякими друзями свого батька з українського шоубізнесу. Зокрема, вона зізналася, кого саме зі знаменитостей найбільше хотіла б побачити серед відвідувачів свого закладу.

Тато спілкувався з великою кількістю артистів. З деякими я дійсно в хороших, теплих стосунках. Щодо Наталі Могилевської, то я була би рада, якби вона прийшла в клініку,

– зазначила вона.

До речі, зараз триває робота над документальним фільмом про життя Кузьми Скрябіна.

