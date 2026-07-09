По словам Барбары, реализовать столь масштабный проект во время полномасштабной войны было непросто, однако она решила воплотить свою мечту в жизнь. В комментарии для программы "Тур по звездам" дочь артиста рассказала, что открытие медицинского учреждения сопровождалось многочисленными трудностями, связанными с ситуацией в сфере безопасности и отключениями света.

Решиться было очень сложно, ведь мы живем в очень непростое время. Клиника – это не только красота и медицина, но и большая ответственность. Поэтому в условиях войны было трудно сделать первый шаг. Тем более ремонт во время отключений электричества, обстрелы – все это добавляло переживаний,

– поделилась Барбара.

Барбара Кузьменко / фото из инстаграма

Несмотря на все трудности, клиника уже начала работу и принимает первых пациентов. Также Кузьменко отметила, что продолжает поддерживать связь с некоторыми друзьями своего отца из украинского шоу-бизнеса. В частности, она призналась, кого именно из знаменитостей больше всего хотела бы увидеть среди посетителей своего заведения.

Папа общался со многими артистами. С некоторыми я действительно в хороших, теплых отношениях. Что касается Натальи Могилевской, то я была бы рада, если бы она пришла в клинику,

– отметила она.

Кстати, сейчас ведется работа над документальным фильмом о жизни Кузьмы Скрябина.

