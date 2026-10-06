Ботокс, імплант і невдала пластика: що змінила у зовнішності 32-річна дружина Віктора Павліка

Дружина відомого українського співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, відверто поділилася з підписниками історією своїх трансформацій.

В інстаграмі вона детально розповіла про всі пластичні операції та косметологічні процедури, які допомогли їй здобути омріяну зовнішність. Виявилося, що шлях до ідеалу був зовсім не легким, а одне з хірургічних втручань обернулося справжнім випробуванням.

Свій шлях до вдосконалення Катерина розпочала з усмішки. Блогерка встановила елайнери для вирівнювання зубів, хоча серйозних проблем із прикусом не мала, а згодом почала регулярно робити відбілювання.

У 29 років Репяхова наважилася на ринопластику, яка кардинально змінила її самовідчуття. Цю операцію вона вважає одним із найважливіших кроків.

Я не шкодую ні на секунду. Це найкраще, що зі мною сталося в цьому житті, один із найкращих моментів мого життя. По-новому себе бачу, відчуваю,

– зізналася дружина Віктора Павліка.

Катерина Репяхова зробила ринопластику / Скриншот з інстаграм-сторіс

Катерина Репяхова зробила ринопластику / Скриншот з інстаграм-сторіс

Цікаво, що до популярності Катерина зовсім не комплексувала через форму носа. Невпевненість з'явилася через жорстокий хейт у соцмережах, коли вона почала активно вести блог.

Мені писали про мій ніс такі жахливі речі, типу того, що він схожий на чл*н. Це були дуже грубі, негарні речі, і це, відповідно, повпливало,

– відверто поділилася Репяхова.

А найбільшим випробуванням для зірки стала ментопластика. Вона завжди мріяла про більш виражене підборіддя, адже своє вважала занадто маленьким і скошеним, до того ж її турбувало друге підборіддя.

Перша операція з імплантом виявилася невдалою. Щоб виправити ситуацію, Катерина пройшла кілька процедур ліпофілінгу, а також приймала антибіотики. На тлі цього її імунітет сильно постраждав, але бажаного результату це не принесло.

Зрештою довелося робити повторну операцію. Хірург встановив менший імплант, який спеціально замовляли зі США, адже в Україні потрібного розміру просто не знайшлося.

Я робила ментопластику вдруге. Те підборіддя, яке я маю сьогодні, вистраждане, тому що це було дуже складно,

– підкреслила інфлюенсерка.

Катерина Репяхова показала, як змінилося її підборіддя / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зараз Катерина підтримує свій зовнішній вигляд за допомогою сучасної косметології. Через активну міміку вона раз на пів року робить ботулінотерапію, а також використовує філери для контурної пластики губ.

Окрему увагу блогерка приділяє бровам. Оскільки від природи волоски дуже світлі, вона зробила пудрове напилення, регулярно ходить на корекцію та фарбування.

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