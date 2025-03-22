Співачка Джамала відповіла, чи хоче вдруге поїхати на Євробачення. Вона брала участь у пісенному конкурсі у 2016 році та перемогла з піснею "1944".

Джамала зізналась, що не хоче повернутися на Євробачення та пояснила своє рішення. Про це пише Show 24 з посиланням на шоу "МУЗРУМ".

Дивіться також Джамала та Василіса Фролова зустрілися в ОАЕ: де вони побували

Тому що, знову ж таки, так вийшло, що я вже декілька років поспіль сиджу в журі (Нацвідбору на Євробачення – Show 24) і спостерігаю таку тенденцію: в когось є голос – немає пісні, в когось є пісня – немає голосу. Ну факт. Але серйозний момент – всі забули, що це дійсно конкурс пісні. Тому що спочатку кажуть: "Україна, "1944"", і потім аж хто,

– відповіла Джамала.

Співачка додала, що артистові важливо донести, що він хоче сказати на Євробаченні, та чому вирішив взяти участь у пісенному конкурсі, а потім все це презентувати на сцені.

Я вважаю, що я сказала, що хотіла на цьому конкурсі. Поки так,

– зауважила артистка.

Джамала в шоу "МУЗРУМ": дивіться відео онлайн

До речі, раніше Тіна Кароль відповіла, чи готова вдруге представити Україну на Євробаченні. Так, співачка зізналась, що не проти поїхати на пісенний конкурс.

Нагадаємо, що артистка представляла Україну на Євробаченні у 2006 році. Кароль виступала з піснею Show me your love та посіла сьоме місце.