"Йому тут не раді": у Венеції протестують проти весілля Джеффа Безоса

Весілля Джеффа Безоса та Лорен Санчес може стати однією з найбільш обговорюваних подій цього літа. Пара планує влаштувати свято у Венеції, однак місцеві мешканці проти.

Мешканці Венеції вийшли на акції протесту. Про це пише Show 24 з посиланням на Forbes.

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Люди протестують проти того, щоб Джефф Безос і Лорен Санчес проводили весілля у Венеції. Вони вийшли на мітинг з гаслами "Немає місця для Безоса" (No Space For Bezos).

Місцеві мешканці вважають, що весілля Безоса стане "екстравагантною" демонстрацією його багатства і може спричинити збої в місті. Вони повісили у місті великий плакат з іменем Безоса, перекресленим червоною фарбою.

Раніше місцева влада запевнила, що всі служби у Венеції працюватимуть стабільно, навіть на період весілля.

Ми дуже пишаємося (тим, що весілля відбудеться у Венеції, – Show 24). Я не знаю, чи знайдеться в мене час, чи в нього, щоб зустрітися і потиснути руку, але це честь, що вони обрали Венецію. Венеція вкотре доводить, що вона є глобальною сценою,

– висловився мер міста.

Протестувальники натомість закликають зайнятися не організацією весілля, а низькою заробітною платою та зростанням вартості житла у місті.

"Ми вивісили величезний банер на дзвіниці Сан-Джорджо, щоб Безос і його поплічники одразу зрозуміли: йому тут не раді – ні у Венеції, ні деінде! Організуймо його "вечірку" разом і дамо йому зрозуміти, що ми не збираємося збирати крихти з багатого столу якогось мільярдера", – пишуть протестувальники.

Що відомо про весілля Джеффа Безоса і Лорен Санчес