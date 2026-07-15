Дженніфер Еністон завершила ремонт у своєму маєтку, який купила в Опри Вінфрі за 15 мільйонів

Американська акторка Дженніфер Еністон завершила масштабний ремонт у своєму розкішному маєтку в Монтесіто. Нерухомість, яку зірка придбала в телеведучої Опри Вінфрі за майже 15 мільйонів доларів, перетворилася на затишне заміське житло.

Після понад року будівельних робіт територія навколо будинку в тосканському стилі більше не нагадує будівельний майданчик. Західне медіа Daily Mail зазначає, що біля басейну вже облаштували відпочинкову зону зі стильними вуличними меблями, а саме подвір'я прикрасили новими зеленими насадженнями, що ведуть до нижньої частини саду.

Еністон придбала цей будинок ще у 2022 році в межах закритої приватної угоди за 14,8 мільйона доларів. Раніше маєток був частиною великої ділянки, якою володіла Опра Вінфрі. Згодом телеведуча розділила територію, і акторка викупила свою частину.

Сам будинок був зведений у 1998 році. Він може похизуватися мальовничими краєвидами на океан і гори, кількома терасами, великою парковкою та просторою територією, що гарантує максимальну приватність завдяки густим дубовим насадженням.

Будинок Дженніфер Еністон / фото Daily Mail

За словами інсайдерів, Еністон прагнула знайти тихе місце подалі від галасливого Лос-Анджелеса. Крім того, питання приватності та безпеки стало для неї пріоритетним після того, як минулого року переслідувач протаранив ворота її будинку в районі Бел-Ейр.

Джен щаслива мати безпечне місце, куди можна втекти та розслабитися. Хоча вона любить Лос-Анджелес, оскільки виросла там, цими днями їй більше хочеться заміської атмосфери подалі від шуму,

– розповіли джерела з оточення зірки.

Нагадаємо, окрім облаштування нового житла, Дженніфер Еністон продовжує активно розвивати свою кар'єру та влаштовувати особисте життя. З початку 2025 року акторка перебуває у стосунках із гіпнотерапевтом Джимом Кертісом. Восени минулого року пара підтвердила свій роман, з'явившись разом на публічному заході.

До речі, Дженніфер Еністон обурилася через спробу виставити на аукціон її лист до покійного Меттью Перрі.