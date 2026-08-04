Дженніфер Лопес влаштувала сімейну подорож до Італії перед вступом дітей до коледжу
Дженніфер Лопес вирушила до Італії разом зі своїми дітьми напередодні того, як вони розпочнуть навчання в коледжі.
Співачка в інстаграмі поділилася світлинами з 18-річними двійнятами та показала, як родина проводить спільну відпустку.
Дженніфер побувала з дітьми в Римі, Сієні та Мілані. Вони гуляли історичними вулицями міст, відвідували відомі пам'ятки та проводили час разом за сімейними обідами.
У Римі родина побачила Колізей, у Сієні прогулялася знаменитою площею П'яцца дель Кампо, а в Мілані відвідала фреску Леонардо да Вінчі "Таємна вечеря" та оглянула античні скульптури.
Подорожую з кокосиками, перш ніж вони вирушать до коледжу,
– написала Дженніфер Лопес під фото.
Дженніфер Лопес вирушила до Італії разом зі своїми дітьми. Для перегляду фото гортайте праворуч:
Що відомо про дітей Дженніфер Лопес?
У лютому цього року двійнятам Дженніфер Лопес виповнилося 18 років. Їхнім батьком є співак Марк Ентоні, з яким артистка була одружена з 2004 до 2011 року.
За інформацією західних ЗМІ, одна з дітей пари, яку раніше знали як Емму, нині використовує ім'я Оскар і займенник "він", таким чином ідентифікуючи себе як хлопець.
До речі, на початку цього року Марк Ентоні вже увосьме став батьком.