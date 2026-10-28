"Хочу бути сексуальною мамою": 36-річна Дженніфер Лоуренс зробила пластику грудей

36-річна американська акторка Дженніфер Лоуренс розповіла, що зробила операцію зі збільшення грудей. Раніше вона пояснювала, що хоче повернути їм вигляд, який вони мали до народження дітей.

Крім того, знаменитість зізналася, що в майбутньому розглядає можливість підтяжки обличчя. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню The Cut.

Лоуренс не приховує, що хоче мати гарний вигляд, докладаючи до цього мінімум зусиль. Вона прагне залишатися привабливою навіть у повсякденному житті, зокрема коли відводить дітей до школи чи садочка.

Я хочу бути сексуальною мамою. Коли я приводжу дитину до школи чи садочка, хочу мати вигляд жінки, у якої все під контролем, навіть якщо я щойно прокинулася й насправді ще зовсім не зібралася,

– поділилася акторка.

У 2025 році Дженніфер також розповідала про зміни у своєму тілі після вагітностей. За словами знаменитості, після народження першої дитини її організм майже повністю відновився, однак після другої вагітності все було інакше. Саме тому акторка вирішила зробити операцію зі збільшення грудей, щоб повернути їм попередній вигляд.

Після першої дитини моє тіло майже повністю відновилося. Після другої – нічого не повернулося до попереднього стану,

– пояснювала Лоуренс.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

Акторка також зазначила, що на рішення зробити операцію вплинула її професія. Для майбутньої ролі їй потрібно було оголитися перед камерою, тож хірургічне втручання стало для неї актуальним. Водночас Лоуренс зазначила, що, ймовірно, зважилася б на нього, навіть якби не була акторкою.

Нагадаємо, акторка одружена з артдилером Куком Мароні. Пара познайомилася у 2018 році, а в жовтні 2019-го зіграла весілля. Подружжя виховує двох синів: первісток Сай народився у 2022 році, а молодший Луї – у 2024-му. Водночас Лоуренс намагається оберігати дітей від надмірної уваги публіки.

Крім того, у вересні 2026 року акторка в інтерв'ю Vogue зізналася, що робить ін'єкції так званого дитячого ботоксу (baby Botox). Вона зазначила, що намагається не зловживати процедурою, адже для її професії важливо зберігати природну міміку та рухливість м'язів обличчя. Також Лоуренс розповіла, що не використовує філери, оскільки, на її думку, їхній ефект помітний на екрані.

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