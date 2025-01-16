Джессіка Сімпсон вперше прокоментувала своє розлучення після 10 років у шлюбі
- Джессіка Сімпсон та Ерік Джонсон оголосили про розлучення після 10 років шлюбу.
- У подружжя троє дітей, і вони намагаються зробити все для їх комфорту попри розлучення батьків.
Американська співачка та акторка Джессіка Сімпсон, яку у MAXIM 2006 році назвав найсексуальнішою жінкою світу, та її чоловік Ерік Джонсон оголосили про розлучення. Пара прожила у шлюбі 10 років.
За цей час у подружжя народилося троє дітей. Повідомляє 24 Канал з посиланням на видання People.
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Так, Сімпсон повідомила, що вже тривалий час не живе разом з чоловіком. Водночас вони з Еріком намагаються зробити все так, щоб діти почувалися комфортно попри розлучення батьків.
Наші діти на першому місці, і ми зосереджуємося на тому, що для них найкраще. Ми вдячні за всю любов і підтримку, які були на нашому шляху, і цінуємо конфіденційність прямо зараз, коли ми працюємо над цим як сім'я,
– підкреслила Джессіка.
Що відомо про стосунки Джессіки Сімпсон та Еріка Джонсона
- Пара познайомилася через спільного друга у 2010 році. Після шести місяців стосунків, у листопаді того ж року, вони заручилися.
- У травні 2012 року у пари народився первісток – син Максвелл Дрю, а в червні 2013 року – донька Ейс Кнут. Після чотирьох років стосунків, у липні 2014 року, Сімпсон і Джонсон одружилися.
- 20 березня 2019 року Джессіка Сімпсон народила ще одну донечку Берді Мей.