Джессіка Сімпсон вперше прокоментувала своє розлучення після 10 років у шлюбі

Американська співачка та акторка Джессіка Сімпсон, яку у MAXIM 2006 році назвав найсексуальнішою жінкою світу, та її чоловік Ерік Джонсон оголосили про розлучення. Пара прожила у шлюбі 10 років.

За цей час у подружжя народилося троє дітей. Повідомляє 24 Канал з посиланням на видання People.

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Так, Сімпсон повідомила, що вже тривалий час не живе разом з чоловіком. Водночас вони з Еріком намагаються зробити все так, щоб діти почувалися комфортно попри розлучення батьків.

Наші діти на першому місці, і ми зосереджуємося на тому, що для них найкраще. Ми вдячні за всю любов і підтримку, які були на нашому шляху, і цінуємо конфіденційність прямо зараз, коли ми працюємо над цим як сім'я,

– підкреслила Джессіка.

Що відомо про стосунки Джессіки Сімпсон та Еріка Джонсона