У травні у мережі з'явилися чутки, що Ектор Хіменес-Браво мобілізувався, адже він опублікував фото і відео у військовій формі. Згодом шеф-кухар повідомив, що долучився 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес".

Ектор поділився подробицями співпраці з підрозділом. Пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал Маші Єфросиніної.

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У січні Ектор Хіменес-Браво побачив, що полк "Ахіллес" опублікував у соціальних мережах список вакансій. Шеф-кухар зайшов на сторінку підрозділу, аби ознайомитися з інформацією.

У лютому Володимир Зеленський і Дональд Трамп мали зустріч в Овальному кабінеті. Суддя "МастерШеф" зізнався, що після цього у нього з'явилося бажання робити більше. Так, Ектор зв'язався з командиром 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрієм Федоренком і сказав йому, що "не може стояти осторонь".

Тоді якраз ми знімали черговий сезон "МастерШеф", але я розумів, що хочу мобілізуватись. Так, саме мобілізуватись в ряди української армії. Я не читав жодних правил, просто написав йому, що хочу мобілізуватись,

– пригадав шеф-кухар.

Наступного тижня Федоренко і Хіменес-Браво зустрілися. Шеф-кухар хотів допомагати підрозділу.

І якщо ви спитаєте, що найбільшого дала мені Україна, то це силу всередині, щоб сказати: "Я хочу мобілізуватись",

– наголосив Ектор.

Суддя "МастерШеф" народився у Колумбії, де служба в армії обов'язкова. Хоч чоловік не потрапив до війська, все одно отримав відповідні документи.

Ектор зізнався, що ніколи не хотів служити, тож дуже здивувався, коли в Україні у нього виникло бажання долучитися до захисту країни.

Інтерв'ю з Ектором Хіменесом-Браво: дивіться відео онлайн

Ектор Хіменес-Браво – громадянин Канади й Колумбії, а в Україні має посвідку на постійне проживання. Так Юрій Федоренко пояснив шеф-кухарю, що іноземці повинні проходити службу в міжнародному легіоні.

Командир "Ахіллесу" запропонував Ектору проходити навчання разом з військовими полку і показувати це людям, аби вони розуміли, що українська армія сильна, але для ефективнішої робити потребує допомоги.

Я їжджу на навчальну базу, де проходжу навчання разом з військовими. Вивчаю все, що вивчають вони. Вчуся управляти дронами. Навчаюся керувати мотоциклом, справлятися з гранатометом, вивчаю його будову, а також навчаюся споряджати дрон вибухівкою,

– пояснив Хіменес-Браво.

Ектор поділився, що багато чоловіків писали йому, що хочуть долучитися до полку "Ахіллес".

Що казав Юрій Федоренко?

Нагадаємо, раніше Юрій Федоренко пояснював, що Ектор Хіменес-Браво долучиться до позаштатної команди полку "Ахіллес", адже підрозділ не може мобілізовувати іноземців.

"Домовилися про іншу опцію співпраці – Ектор долучиться до позаштатної команди полку "Ахіллес", інтегрованої у життєдіяльність та забезпечення підрозділу. Попри все, війна не закінчується і свої навички потрібно удосконалювати, щоб бути готовим чинити спротив та захищати своє!" – підсумував командир.