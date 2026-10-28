Ектор Хіменес-Браво обурив мережу заявою про Радіодиктант, але допис різко зник

На сторінці Ектора Хіменеса-Браво у Threads з'явився допис із запитанням про цінність Радіодиктанту національної єдності. У ньому мовну ініціативу згадали поряд із бюджетними проблемами, податками та підготовкою до складної зими. Публікацію згодом видалили, однак її скриншот спричинив обговорення в мережі.

Знімком допису поділилася користувачка Threads під ніком yevheniia_kuzenkova. Вона супроводила його коротким запитанням: "Я перепрошую, а що це було?"

У тексті зі сторінки шеф-кухаря й телеведучого йшлося про те, навіщо проводити Радіодиктант на тлі труднощів, із якими стикається Україна.

А в чому суть Радіодиктанту? Останні місяці ми чуємо про дефіцит бюджету, зупинку програм, підняття податків бізнесу, попереду складна зима… Я щиро не розумію, поясніть, будь ласка, в чому цінність. Без негативу,

– зазначалося в публікації.

Частину користувачів обурило таке зіставлення мовної ініціативи з економічними проблемами. Водночас інші засумнівалися, що текст написав особисто Ектор.

Допис Ектора / скриншот yevheniia_kuzenkova

У коментарях припустили, що людина, яка веде його соцмережі, могла переплутати акаунти й опублікувати власну думку на сторінці знаменитості. Деякі користувачі також зауважили, що окремі дописи та коментарі від імені кухаря здаються їм нетиповими для його манери спілкування.

Прозвучала й версія, що публікація могла бути саркастичною. Однак це лише припущення учасників обговорення: наведені повідомлення не пояснюють, хто саме написав текст і чому його видалили.

До речі, Ектор Хіменес-Браво здивував рідкісними фото з юності. Кулінар пригадав, як на початку кар'єри мив посуд і як уперше самостійно приготував обід для колег.



