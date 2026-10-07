Ектор Хіменес-Браво вперше за 5 років показав свій будинок у Канаді та зізнався, за чим сумує

Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво здійснив робочу поїздку до Канади. Під час візиту ресторатор вперше за п'ять років відвідав свій маєток та відверто розповів, чого йому найбільше бракує.

Кулінару довелося виїхати з України для вирішення справ, що потребували особистої присутності. У Канаді він навідався до свого будинку, який розташований у лісовій місцевості, та зустрівся зі старими друзями. Своєю поїздкою кулінар поділився в інстаграмі.

За словами ресторатора, повернувшись до канадського дому, він відчув сильну ностальгію за минулим. Проте найбільше він зміг насолодитися тим, за чим дуже сумує в Україні – тишею, спокоєм та звичайним життям без тривог.

А ще ця поїздка дала мені можливість відчути те, за чим ми всі так скучили, – спокій. Я не пропустив жодного світанку та заходу сонця біля свого будинку. Просто сидів, дивився на небо, дихав і цінував кожну хвилину. Бо коли живеш в Україні сьогодні, починаєш зовсім інакше ставитися до таких, здавалося б, звичайних моментів,

– пояснив кулінар.

Попри те, що Канада подарувала йому безліч можливостей і саме там він робив перші кроки в кар'єрі, Хіменес-Браво підкреслив: його теперішнє життя повністю пов'язане з Україною.

Канада назавжди залишиться важливою частиною моєї історії. Я вдячний цій країні за можливості, за людей, яких вона мені подарувала, і за той шлях, який тут розпочався. Але моє життя сьогодні – в Україні. Тут мої колеги, мої діти, мої люди. Тут моє серце, моя душа і мій справжній дім,

– підсумував він.

Ектор Хіменес-Браво в Канаді / фото з інстаграму

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво постійно проживає в Україні з 2009 року, його нинішній дім розташований в Ірпені на Київщині. Протягом життя кулінар мешкав у різних країнах, зокрема в Колумбії, США та Канаді, де починав будувати свою професійну кар'єру.

До речі, Ектор Хіменес-Браво показав чоловіка, який протягом багатьох років дарує йому свій голос на українському телебаченні.



