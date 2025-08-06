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Show24 Українські зірки Мене викрадали й катували, – Ектор Хіменес-Браво шокував історією, як ледь не загинув в Колумбії
6 серпня, 08:54
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Мене викрадали й катували, – Ектор Хіменес-Браво шокував історією, як ледь не загинув в Колумбії

Марія Примич
Основні тези
  • Ектор Хіменес-Браво розповів, як його викрали та катували в Колумбії, що стало причиною переїзду до Канади як політичного біженця.
  • Шеф-кухар був жертвою нападу, під час якого його сильно побили та залишили помирати, але Ектора врятував водій таксі.

Канадський і український шеф-кухар, суддя шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво пояснив, чому поїхав з рідної Колумбії. Він поділився історією, як ледь не загинув на Батьківщині.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній Ектор зізнався, що його життя було непростим, інформує Show 24. Чоловік жив у колумбійському місті Медельїн у розпал війни Пабло Ескобара. 

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Мене викрадали. Мене катували. На жаль, це не перша моя війна. Але чи використаю я це як привід сказати: "Я вже настраждався, тепер поживу для себе, не допомагатиму Україні?" Ні, навпаки, бо саме тому я розумію біль, який ми всі зараз переживаємо. Бо я це вже проходив. Бо мене катували. Мене кинули помирати на узбіччі в Колумбії, 
– розповів шеф-кухар. 

Ектор Хіменес-Браво пригадав, що життя в Медальїні було схожим на життя в Україні зараз. Вранці люди прокидалися, збиралися на роботу, але не знали, чи повернуться додому. 

У той час шеф-кухарю було 22 роки, він відкрив свій перший бізнес – кулінарну школу. 

Тоді в Колумбії заправляли партизани. Вони мали бути на боці цивільного населення, боротися проти корумпованої влади, але в реальності самі стали ще більш корумпованими. Почали викрадати людей заради викупу. Почали контролювати бізнеси, вимагати гроші. Якщо не платиш – маєш проблеми, 
– поділився Ектор. 

Хіменес-Браво зауважив, що його викрали не через політичні погляди. Шеф-кухар каже, що "просто був молодою людиною з ідеями, яка намагалася побудувати свою справу". 

Інтерв'ю з Ектором Хіменесом-Браво: дивіться відео онлайн

Ектор почав співпрацювати з Асоціацією ресторанів Медальїна. Так, він отримав приміщення для навчання, де міг проводити заняття.

Але хтось подумав, що я заробляю багато грошей. Почались вимоги дати на дослідження. А потім ще раз. Почались погрози. У поліцію не підеш, бо це відбувалося постійно і всюди. Ти не розумів, припиняться ці погрози чи ні, 
– зізнався Ектор Хіменес-Браво. 

Одного дня шеф-кухар йшов до своєї академії, що була неподалік центру місті. Його схопили й жорстоко побили: 7 разів вдарили ножем у спину. Чоловік пам'ятає, як згодом прокинувся у лікарні. 

Лікарі сказали Хіменесу-Браво, що його знайшов водій таксі на узбіччі дороги. Ектора кинули помирати. Шеф-кухар розповів, що поруч була родина та поліція, але ніхто не розкрив, хто його врятував.

Я ніколи про це не говорив публічно. Але саме через це я покинув Колумбію, 
– зізнався суддя "МастерШеф". 

Він приїхав до Канади як політичний біженець і розпочав усе спочатку. 

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