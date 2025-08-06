Мене викрадали й катували, – Ектор Хіменес-Браво шокував історією, як ледь не загинув в Колумбії
- Ектор Хіменес-Браво розповів, як його викрали та катували в Колумбії, що стало причиною переїзду до Канади як політичного біженця.
- Шеф-кухар був жертвою нападу, під час якого його сильно побили та залишили помирати, але Ектора врятував водій таксі.
Канадський і український шеф-кухар, суддя шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво пояснив, чому поїхав з рідної Колумбії. Він поділився історією, як ледь не загинув на Батьківщині.
В інтерв'ю Маші Єфросиніній Ектор зізнався, що його життя було непростим, інформує Show 24. Чоловік жив у колумбійському місті Медельїн у розпал війни Пабло Ескобара.
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Мене викрадали. Мене катували. На жаль, це не перша моя війна. Але чи використаю я це як привід сказати: "Я вже настраждався, тепер поживу для себе, не допомагатиму Україні?" Ні, навпаки, бо саме тому я розумію біль, який ми всі зараз переживаємо. Бо я це вже проходив. Бо мене катували. Мене кинули помирати на узбіччі в Колумбії,
– розповів шеф-кухар.
Ектор Хіменес-Браво пригадав, що життя в Медальїні було схожим на життя в Україні зараз. Вранці люди прокидалися, збиралися на роботу, але не знали, чи повернуться додому.
У той час шеф-кухарю було 22 роки, він відкрив свій перший бізнес – кулінарну школу.
Тоді в Колумбії заправляли партизани. Вони мали бути на боці цивільного населення, боротися проти корумпованої влади, але в реальності самі стали ще більш корумпованими. Почали викрадати людей заради викупу. Почали контролювати бізнеси, вимагати гроші. Якщо не платиш – маєш проблеми,
– поділився Ектор.
Хіменес-Браво зауважив, що його викрали не через політичні погляди. Шеф-кухар каже, що "просто був молодою людиною з ідеями, яка намагалася побудувати свою справу".
Інтерв'ю з Ектором Хіменесом-Браво: дивіться відео онлайн
Ектор почав співпрацювати з Асоціацією ресторанів Медальїна. Так, він отримав приміщення для навчання, де міг проводити заняття.
Але хтось подумав, що я заробляю багато грошей. Почались вимоги дати на дослідження. А потім ще раз. Почались погрози. У поліцію не підеш, бо це відбувалося постійно і всюди. Ти не розумів, припиняться ці погрози чи ні,
– зізнався Ектор Хіменес-Браво.
Одного дня шеф-кухар йшов до своєї академії, що була неподалік центру місті. Його схопили й жорстоко побили: 7 разів вдарили ножем у спину. Чоловік пам'ятає, як згодом прокинувся у лікарні.
Лікарі сказали Хіменесу-Браво, що його знайшов водій таксі на узбіччі дороги. Ектора кинули помирати. Шеф-кухар розповів, що поруч була родина та поліція, але ніхто не розкрив, хто його врятував.
Я ніколи про це не говорив публічно. Але саме через це я покинув Колумбію,
– зізнався суддя "МастерШеф".
Він приїхав до Канади як політичний біженець і розпочав усе спочатку.
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