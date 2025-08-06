Ектор Хіменес-Браво розповів про непорозуміння, яке трапилося між ним і Євгеном Клопотенком. Якось шеф-кухар заявив, що суддя "МастерШеф" заблокував його в інстаграмі.

Ектор дійсно не зміг знайти Євгена в соцмережі, однак і серед заблокованих користувачів шеф-кухаря не було. Про це Хіменес-Браво розповів в інтерв'ю Маші Єфросиніній, повідомляє Show 24.

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Команда Ектора Хіменеса-Браво зв'язалася з Євгеном Клопотенком, аби роз'яснити ситуацію, адже чоловіки не могли знайти одне одного в інстаграмі, але й не були заблоковані. Згодом вони зустрілися.

Це я запропонував зустрітися. Бо я не розумів, чому раптом мав блокувати Клопотенка. Він – випускник "МастерШеф", мій випускник. Не було жодної причини блокувати його,

– розповів Ектор.

Для довідки! Євген Клопотенко переміг у 5 сезоні шоу "МастерШеф".

Під час зустрічі Хіменес-Браво сказав Клопотенку, що триває війна, тож не час "для витівок", і наголосив, що потрібно з'ясувати, що трапилося. Через кілька тижнів Ектор і Євген таки знайшли одне одного в інстаграмі. Ймовірно, виникла технічна помилка.

Клопотенко – один з моїх улюблених випускників проєкту. Тому що він не просто завоював звання "МастерШеф", а використав це, як трамплін, для подальшого зростання. Він змушує людей говорити про українську кухню. І не тільки людей в Україні, а й у всьому світі,

– зауважив Хіменес-Браво.

Ектор Хіменес-Браво і Євген Клопотенко / Фото з інстаграму шеф-кухаря

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