"Дівчинка Оля" повертається: Дантес і Олійник возз'єднаються на сцені оновленої "Фабрики зірок"

Український шоубізнес готується до справжнього вибуху ностальгії та відкриття нових імен. Вже 18 вересня стартує оновлена "Фабрика зірок", яка обіцяє перевернути уявлення про музичні проєкти. На глядачів чекають кардинальні перевтілення учасників, зіркові судді та легендарне возз'єднання улюбленого дуету нульових.

Кастинг офіційно завершено, і 12 талановитих фабрикантів уже готові підкорювати велику сцену. Перший ефір "Фабрики зірок" стане для них справжнім випробуванням та трансформацією, адже кожен отримає унікальний сценічний образ, розроблений спеціально для проєкту. Та це не єдина інтрига прайм-шоу.

Хто оцінюватиме учасників

Оцінювати старання новачків буде потужна трійка постійних суддів: Іван Клименко, Ірина Горова та Алан Бадоєв, який за сумісництвом став ментором проєкту. А четверте крісло журі в першому ефірі займе попдіва DOROFEEVA. Співачка зізналася, що для неї надзвичайно цінно підтримувати тих, хто творитиме нову українську культуру.

Я прийшла підтримати фабрикантів і дати їм чесний фідбек. Адже будь-які проєкти часто націлені робити шоу, а я хочу в нову еру "Фабрики зірок" давати такий фідбек, який може дійсно вплинути на результат,

– поділилася зірка.



Надя Дорофєєва стане суддею Фабрики зірок-2026 / Фото Фабрики зірок

Дівчинка Оля: возз'єднання Дантеса й Олійника

Головною інтригою прем'єри стане вихід на сцену Вадима Олійника та Володимира Дантеса. Після багатьох років паузи артисти знову об'єднаються, щоб виконати свій легендарний хіт про дівчинку Олю.

Цей момент уже обіцяє стати найбільш обговорюваною подією в українському шоубізі. Одразу після ностальгійного дуету Володимир Дантес також потішить фанів сольним виступом.



Вадим Олійник і Володимир Дантес заспівають "Олю" на Фабриці зірок-2026 / Фото Фабрики зірок

Що відомо про 13-го учасника

Творці проєкту підготували ще один сюрприз, адже голосування за 13-го фабриканта досі триває. Саме глядачі вирішують, хто отримає омріяний квиток на велику сцену та приєднається до основної дванадцятки.

Днями ми показували, які і де зараз Брати Борисенки з "Фабрики зірок".