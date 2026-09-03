"Бездушна і пластмасова": FIЇNКА обурилася через ШІ-музику, яку вмикають дітям у школах і садках
Цьогорічне свято Першого дзвоника запам'яталося не лише святковими моментами, а й обговореннями в мережі. Зокрема, співачка FIЇNKA розкритикувала музику, яку вмикали на шкільних лінійках та святах у дитсадках.
Артистку обурило, що замість пісень українських виконавців там звучали треки, створені за допомогою штучного інтелекту. Своїми думками FIЇNKA поділилася в інстаграмі.
Вона зазначила, що в Україні є величезна кількість хороших пісень, тому не розуміє, навіщо для дитячих свят обирати музику, створену ШІ.
Ну чому? Чому серед сотень тисяч українських пісень про все на світі – на шкільних святах і в садочках ви обираєте цю бездушну, пластмасову музику, створену ШІ?,
– емоційно написала співачка.
На думку артистки, діти змалечку мають знайомитися з якісною українською музикою та творчістю наших виконавців. Вона вважає, що масове використання згенерованих треків може впливати на музичний смак дітей.
У час, коли кожен зі смартфоном стає "автором і композитором" – ви знецінюєте величезний вклад у культуру наших митців, музика яких мала б звучати для дітей. Кого вони будуть вивчати на уроках?,
– обурилася FIЇNKA.
Співачка також наголосила, що українську культуру важливо передавати дітям із раннього віку. На її думку, школи та дитсадки мають знайомити дітей із творчістю справжніх українських музикантів, а не лише з популярними треками, створеними за допомогою ШІ.
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