Артистку обурило, що замість пісень українських виконавців там звучали треки, створені за допомогою штучного інтелекту. Своїми думками FIЇNKA поділилася в інстаграмі.

Вона зазначила, що в Україні є величезна кількість хороших пісень, тому не розуміє, навіщо для дитячих свят обирати музику, створену ШІ.

Ну чому? Чому серед сотень тисяч українських пісень про все на світі – на шкільних святах і в садочках ви обираєте цю бездушну, пластмасову музику, створену ШІ?,

– емоційно написала співачка.

На думку артистки, діти змалечку мають знайомитися з якісною українською музикою та творчістю наших виконавців. Вона вважає, що масове використання згенерованих треків може впливати на музичний смак дітей.

У час, коли кожен зі смартфоном стає "автором і композитором" – ви знецінюєте величезний вклад у культуру наших митців, музика яких мала б звучати для дітей. Кого вони будуть вивчати на уроках?,

– обурилася FIЇNKA.

Співачка також наголосила, що українську культуру важливо передавати дітям із раннього віку. На її думку, школи та дитсадки мають знайомити дітей із творчістю справжніх українських музикантів, а не лише з популярними треками, створеними за допомогою ШІ.

FIЇNKA розкритикувала школи та садочки за використання ШІ-музики / Скриншот з інстаграм-сторіс

До речі, чимало українських зірок цього року самі стали частиною шкільних урочистостей, адже повели своїх дітей до школи. Раніше ми детально розповідали, де навчаються діти українських знаменитостей.