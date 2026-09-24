Донька Курта Кобейна вперше за 8 років вийшла на червону доріжку: як вона змінилася

Френсіс Бін Кобейн, донька відомого музиканта Курта Кобейна та співачки Кортні Лав, уперше за вісім років з'явилася на червоній доріжці.

Вона відвідала спеціальний показ фільму The Deputy у Лос-Анджелесі, де виступила виконавчою продюсеркою стрічки. Про це повідомило видання Just Jared.

Її батько Курт Кобейн був фронтменом гурту Nirvana та однією з найвідоміших рок-зірок 1990-х. Для свого рідкісного виходу Френсіс обрала образ у стилі тієї епохи. Вона одягнула потерту футболку з принтом, чорні мінішорти, об'ємну коричневу шкіряну куртку та білі чоботи до коліна.

Френсіс Бін Кобейн / Фото Getty images

Востаннє на червоній доріжці Френсіс з'являлася у 2018 році. У 2019-му її також фотографували на показі Moschino, однак це не був офіційний вихід на червону доріжку.

Френсіс Бін Кобейн у 2018 році / Фото Getty images

Останніми роками донька Курта Кобейна зосередилася на сімейному житті. Вона одружена з Райлі Гоуком – сином відомого американського скейтбордиста Тоні Гоука. У 2024 році у подружжя народився син Ронін, якому нещодавно виповнилося два роки.

До слова, раніше стало відомо і про трагічну втрату в родині іншої знаменитості. У 27 років помер син супермоделі Сінді Кроуфорд Преслі Гербер.