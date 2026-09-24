Show24 Світові знаменитості Донька Курта Кобейна вперше за 8 років вийшла на червону доріжку: як вона змінилася
24 вересня, 15:11
2

Донька Курта Кобейна вперше за 8 років вийшла на червону доріжку: як вона змінилася

Софія Хомишин

Френсіс Бін Кобейн, донька відомого музиканта Курта Кобейна та співачки Кортні Лав, уперше за вісім років з'явилася на червоній доріжці.

Вона відвідала спеціальний показ фільму The Deputy у Лос-Анджелесі, де виступила виконавчою продюсеркою стрічки. Про це повідомило видання Just Jared. 

Її батько Курт Кобейн був фронтменом гурту Nirvana та однією з найвідоміших рок-зірок 1990-х. Для свого рідкісного виходу Френсіс обрала образ у стилі тієї епохи. Вона одягнула потерту футболку з принтом, чорні мінішорти, об'ємну коричневу шкіряну куртку та білі чоботи до коліна. 

Френсіс Бін Кобейн / Фото Getty images

Востаннє на червоній доріжці Френсіс з'являлася у 2018 році. У 2019-му її також фотографували на показі Moschino, однак це не був офіційний вихід на червону доріжку. 

Френсіс Бін Кобейн у 2018 році / Фото Getty images

Останніми роками донька Курта Кобейна зосередилася на сімейному житті. Вона одружена з Райлі Гоуком – сином відомого американського скейтбордиста Тоні Гоука. У 2024 році у подружжя народився син Ронін, якому нещодавно виповнилося два роки.

До слова, раніше стало відомо і про трагічну втрату в родині іншої знаменитості. У 27 років помер син супермоделі Сінді Кроуфорд Преслі Гербер. 

Пов'язані теми:

Show24 Світові знаменитості
Зіркові діти