Она посетила специальный показ фильма "The Deputy" в Лос-Анджелесе, где выступила в качестве исполнительного продюсера картины. Об этом сообщило издание Just Jared.

Ее отец Курт Кобейн был фронтменом группы Nirvana и одной из самых известных рок-звезд 1990-х. Для своего редкого выхода в свет Фрэнсис выбрала образ в стиле той эпохи. Она надела потертую футболку с принтом, черные мини-шорты, объемную коричневую кожаную куртку и белые сапоги до колена.

Фрэнсис Бин Кобейн / Фото Getty Images

Последний раз на красной дорожке Фрэнсис появлялась в 2018 году. В 2019-м ее также фотографировали на показе Moschino, однако это не было официальным выходом на красную дорожку.

Фрэнсис Бин Кобейн в 2018 году / Фото Getty Images

В последние годы дочь Курта Кобейна сосредоточилась на семейной жизни. Она замужем за Райли Хоуком – сыном известного американского скейтбордиста Тони Хоука. В 2021 году у супругов родился сын Ронин, которому уже исполнилось два года.

Кстати, недавно стало известно и о трагической утрате в семье другой знаменитости. В 27 лет скончался сын супермодели Синди Кроуфорд – Пресли Гербер.