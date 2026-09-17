Фронтмен Måneskin Даміано Давід і Дав Камерон готуються до весілля: як співак освідчився коханій

Фронтмен відомого італійського гурту Måneskin, Даміано Давид, і його кохана, актриса та співачка Дав Камерон, готуються до весілля.

Про це повідомило видання Vogue, де пара поділилася подробицями своїх стосунків та освідчення.

Даміано Давид зробив пропозицію коханій вдома, коли вони збиралися в поїздку. На той момент Дав була в об'ємній футболці, з мокрим волоссям і без макіяжу. Перед тим як запропонувати їй одружитися, Даміано сказав, що багато людей мріють про масштабні романтичні жести, але їхній світ і без того сповнений видовищних подій. За його словами, романтика для них набула іншого значення: разом виконувати домашні справи, разом готувати, разом старіти.

Я щойно була на Мальті, де отримувала нагороду, і, звісно, ці фотографії продовжують поширюватися. Але між такими подіями були два місяці, коли ми просто ходили за продуктами, готували їжу й намагалися розібратися з нашим новим соковитискачем,

– розповіла Дав Камерон.

У Vogue зазначили, що в найближчі місяці пара одружиться. Зараз вони живуть між Римом і Лос-Анджелесом. Закохані намагаються підлаштовувати робочі графіки так, щоб не проводити багато часу окремо.

Відомо, що до весілля з коханою також готується старший син Памели Андерсон.