У фінальному випуску сліпих прослуховувань "Голосу країни-14" на сцену вийшла 19-річна Ганна Ком'якова. Вона вже добре знайома шанувальникам проєкту: 13 років тому маленька Ганна брала участь у шоу "Голос. Діти" і розвернула всі чотири тренерські крісла з ніжною піснею Smile.

Та цього разу дівчина кардинально змінила амплуа і запалила сцену рок-хітом Highway to hell гурту AC/DC, передає 24 Канал.

Артем Пивоваров натиснув кнопку й забрав Ганну до себе, чому був неймовірно радий. В інших тренерів місць уже просто не залишилося. Найбільше пошкодувала Наталія Могилевська, яка впізнала у вокалістці свою підопічну з дитячого шоу.

Друзі, це моя мала! Боже, як ти змінилась! Ніжна дівчинка співала Smile! І що тепер, Highway to hell? Артеме, я тобі заздрю! Вона нереальна! Вона піде до кінця: наполеглива, діамант! Як мені шкода, моє сонечко! Якби я знала, що вона тут є, я б залишила для неї місце,

– зізналася співачка.

Ганна Ком'якова виступила на "Голосі країни-14" з піснею Highway to hell: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, раніше команду Артема Пивоварова також поповнила викладачка вокалу та тікток-блогерка Олена Українець, яка вразила суддів треком "Ти мені не даєш".