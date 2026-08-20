Хто отримає мільйони Гейден Панеттьєрі та що юристи кажуть про роль Володимира Кличка

Раптова смерть 36-річної голлівудської зірки Гейден Панеттьєрі сколихнула світ та залишила після себе безліч відкритих питань. Одне з найголовніших стосується багатомільйонної спадщини акторки, адже вона не була заміжня, а її єдина дитина проживає за кордоном.

Журналісти відомого американського видання PEOPLE звернулися до каліфорнійських юристів, щоб розібратися, кому саме дістануться статки зірки серіалів "Герої" та "Нешвілл", і яку роль у цій справі відіграватиме її колишній наречений – український боксер Володимир Кличко.

Наразі слідчі та близькі не розголошують інформацію про те, чи встигла Панеттьєрі скласти офіційний заповіт або створити спеціальний трастовий фонд перед смертю. Саме від цього документа залежатиме подальша доля її статків.

Кличко з Гейден та донькою / фото з відкритих джерел

Якщо акторка все ж таки подбала про створення трастового фонду, то процедура розподілу спадщини пройде без тривалих публічних судових засідань. Траст дозволить надійно приховати всі фінансові деталі від сторонніх очей і чітко визначити вік, коли її 11-річна донька Кая-Євдокія отримає повний доступ до грошей (наприклад, не у 18, а у 25 чи 30 років).

Однак, якщо виявиться, що заповіту та фонду не існує, за законами штату Каліфорнія всі статки автоматично переходять її єдиній прямій спадкоємиці – доньці Каї. У такому разі батьки самої Гайден не отримають жодної частки від основного майна.

Оскільки Каї лише 11 років, вона юридично не має права самостійно розпоряджатися мільйонами. У такому випадку суд призначає спеціального опікуна майна неповнолітньої (Guardianship of the Estate). Юристи наголошують, що головним кандидатом на цю роль є рідний батько дівчинки – Володимир Кличко. З 2018 року він має повну опіку над дитиною і вони разом проживають у Європі.

Кличко з донькою / фото з відкритих джерел

Звичайно, батьки покійної акторки також можуть подати до суду відповідне клопотання про призначення їх опікунами спадщини, проте експерти впевнені, що Феміда майже на 100% стане на бік рідного батька. Варто зазначити, що хоча Кая і проживає в Європі, всі судові слухання та нагляд за статками відбуватимуться виключно за законами Каліфорнії, де знаходиться більша частина активів зірки.

До речі, спадщина Панеттьєрі – це не лише нерухомість і банківські рахунки. Це ще й солідний пасивний дохід, який буде регулярно надходити роками. Сюди входять:

відсотки від повторних показів успішних серіалів "Герої", "Нешвілл", фільмів франшизи "Крик" тощо;

прибутки від продажів її скандальних мемуарів, які побачили світ цьогоріч;

права на використання її імені, образу та ліцензійні відрахування (NIL rights).

Кличко з донькою Каєю / фото з відкритих джерел

Усі ці чималі виплати надходитимуть безпосередньо до фонду або на рахунок опікуна Каї. Людина, яка керуватиме грошима, буде зобов'язана щороку подавати суворий фінансовий звіт перед судом аж до повноліття дівчинки.

Стало відомо, що за кілька тижнів до своєї раптової смерті Гейден Панеттьєрі поділилася подробицями особливої домовленості з колишнім нареченим Володимиром Кличком.