В подкасті Джея Шетті, знаменитість відверто розповіла про виховання їхньої спільної 11-річної доньки Каї. Попри складне розставання та відстань, експодружжю вдалося зберегти теплі стосунки та взаємоповагу. За словами Гейден, вони з українським боксером уклали важливий пакт заради добробуту своєї дитини.

Ми пообіцяли одне одному, що ніколи не скажемо нашій дитині поганого слова одне про одного,

– зізнавалася акторка під час розмови з журналістом.

Інтервʼю з Джеєм Шетті / фото з інстаграму

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Панеттьєрі наголошувала, що ця обіцянка мала для неї надзвичайне значення, адже вона спиралася на власний болючий досвід із дитинства. Володимир Кличко, зі свого боку, продовжує дотримуватися даного слова. У своєму нещодавньому зворушливому зверненні після смерті Гейден, спортсмен публічно підтвердив, що завжди ставитиметься до своєї колишньої з повагою.

Кличко про Гейден / фото з інстаграму

Нагадаємо, спільна донька пари народилася у грудні 2014 року. Після пологів американська зірка зіткнулася з важкою депресією, яка згодом супроводжувалася боротьбою із залежностями. У 2018 році, прагнучи захистити дитину від психологічних травм та публічних скандалів, Панеттьєрі ухвалила найважче рішення у своєму житті – вона передала повні права опіки батькові.

Володимир Кличко з донькою / фото з інстаграму

Відтоді Кая-Євдокія постійно проживає з Володимиром Кличком. Проте, як зазначала сама Гейден незадовго до трагедії, їхній материнський зв'язок залишався нерозривним: вони регулярно спілкувалися по відеозв'язку, а дівчинка щоразу більше цікавилася життям своєї зіркової мами.

Як виявилося, незадовго до смерті Гайден Панеттьєрі планувала приїхати до України, щоб побачитися з донькою.

