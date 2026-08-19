Як повідомляє видання Daily Mail, 11-річна Кая-Євдокія була головним пріоритетом у житті знаменитості. Ще у 2018 році, коли дівчинці виповнилося три роки, Панеттьєрі ухвалила надзвичайно складне рішення.

Через важку боротьбу з післяпологовою депресією вона передала повну опіку над донькою колишньому нареченому, 50-річному Володимиру Кличку. Відтоді Кая жила разом із батьком в Україні.

Зіркова родина / фото з відкритих джерел

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Попри відстань, мати та донька постійно підтримували контакт. Навесні цього року в ефірі програми CBS Mornings Гайден поділилася зворушливими моментами їхнього спілкування. Зірка розповіла, що вони регулярно телефонували одна одній по відеозв'язку.

Під час таких розмов дівчинка жартома називала маму "Брітні" – на честь її відомої ролі у підлітковій комедії 2007 року. Акторка також тішилася, що друзі Каї вважають її "крутою", адже цей фільм знову став популярним серед молоді.

Мені так пощастило мати з нею чудові стосунки. Я літаю туди так часто, як можу. Я постійно спілкуюся з нею по FaceTime,

– зізнавалася знаменитість.

Слова акторки підтверджують і її близькі друзі. Персональний стиліст зірки Ерік Орельяна розповів журналістам, що незадовго до своєї смерті Гейден активно планувала відпустку. Вона хотіла приїхати в Україну, щоб провести час із Каєю, адже дитина завжди залишалася для неї найбільшим світлом у житті. Усі її розмови та думки оберталися навколо дівчинки.

Гейден Панеттьєрі з донькою / фото з відкритих джерел

Нагадаємо, Гейден Панеттьєрі знайшли мертвою 16 серпня у квартирі в Південній Кароліні. Жінці було 36 років – вона не дожила всього тиждень до свого дня народження. За попередніми даними розтину, слідчі не виявили жодних ознак травм чи насильницької смерті, проте офіційна причина трагедії досі залишається невідомою.

Володимир Кличко порушив мовчання і відреагував на смерть своєї колишньої дружини. Також спортсмен показав архівне фото з Гейден Панеттьєрі.



