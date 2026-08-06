Гайтана показала рідкісне фото доньки: як нині виглядає дівчинка

Співачка Гайтана потішила шанувальників рідкісним сімейним кадром.

На своїй сторінці в інстаграмі 47-річна виконавиця опублікувала селфі з єдиною донькою Сапфір-Ніколь. Знімок був зроблений під час відпочинку на узбережжі.

Артистка нечасто ділиться подробицями особистого життя та майже не показує доньку в соцмережах, тому нова публікація одразу привернула увагу прихильників.

На оприлюдненому кадрі зіркова мама позує у стильному літньому образі із заплетеними афрокосичками та в темних сонцезахисних окулярах. Її донька постала перед камерою у білій кепці та світлій футболці. Разом вони склали руками символ серця.

Бережімо моменти, коли можемо бути поруч із тими, заради кого б'ється серце,

– написала під публікацією артистка.

Гайтана з донькою / Фото з інстаграму співачки

Відомо, що в червні цього року Сапфір-Ніколь виповнилося 9 років. Батьком дівчини є саунд-продюсер Алекс Смарт, з яким Гайтана побралася у 2016 році.

Раніше на рідкісних кадрах дітей показала ексдружина Віталія Кличка. Єлизавета-Вікторія та Максим вже вищі за маму.