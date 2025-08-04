Гайтана повідомила, що у її батька серйозні проблеми зі здоров'ям. Співачка також попросила підписників про допомогу.

Гайтана звернулась до своєї аудиторії в інстаграмі, пише Show 24. До допису вона прикріпила архівне фото з батьком.

Дивіться також Вперше за 10 років: Гайтана та "СКАЙ" разом виконали спільний хіт "Не йди"

Гайтана розповіла, що її батько перебуває у критичному стані в місті Браззавіль, що в Республіці Конго. Співачка намагалася полетіти до нього з Цюриха, але їй не дозволили сісти на літак. Жінка має український паспорт, тому їй потрібна віза.

Завтра вранці я поїду до консульства Республіки Конго в Женеві. Я благаю про допомогу всіх, хто має контакти або може зв'язатися з консулом чи дипломатичним персоналом, щоб мені терміново видали візу,

– звернулася до підписників Гайтана.

Батько Гайтани перебуває у критичному стані / Фото з інстаграму співачки

Що відомо про батька Гайтани

Батько Гайтани народився у 1956 році. Чоловік має власний дім у Браззавілі й вже перебуває на пенсії. Його рідна мова французька і ленгала, також знає російську і розмовляє нею, адже колись навчався в Києві.

Все своє життя він допомагає людям і дітям. В його будинку завжди жили діти сестер, братів, яких він виховував як своїх до самого університету. Тато – людина сильна, мудра, всі його слухають і поважають, тому в домі завжди багато гостей. Він любить якісне життя, смачну, корисну їжу і виглядає завжди бездоганно,

– писала раніше Гайтана.

Співачка описувала свого батька як енергійного і темпераментного чоловіка. Також розповідала, що він обожнює українську кухню. На початку 2022 року чоловік втратив дружину.