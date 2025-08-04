Гайтана повідомила, що її батько перебуває у критичному стані
- Гайтана повідомила, що її батько у критичному стані в Браззавілі, Республіка Конго, і їй потрібна віза для поїздки до нього.
- Вона звернулась до підписників за допомогою в отриманні візи через консульство в Женеві, щоб відвідати батька.
Гайтана повідомила, що у її батька серйозні проблеми зі здоров'ям. Співачка також попросила підписників про допомогу.
Гайтана звернулась до своєї аудиторії в інстаграмі, пише Show 24. До допису вона прикріпила архівне фото з батьком.
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Гайтана розповіла, що її батько перебуває у критичному стані в місті Браззавіль, що в Республіці Конго. Співачка намагалася полетіти до нього з Цюриха, але їй не дозволили сісти на літак. Жінка має український паспорт, тому їй потрібна віза.
Завтра вранці я поїду до консульства Республіки Конго в Женеві. Я благаю про допомогу всіх, хто має контакти або може зв'язатися з консулом чи дипломатичним персоналом, щоб мені терміново видали візу,
– звернулася до підписників Гайтана.
Що відомо про батька Гайтани
Батько Гайтани народився у 1956 році. Чоловік має власний дім у Браззавілі й вже перебуває на пенсії. Його рідна мова французька і ленгала, також знає російську і розмовляє нею, адже колись навчався в Києві.
Все своє життя він допомагає людям і дітям. В його будинку завжди жили діти сестер, братів, яких він виховував як своїх до самого університету. Тато – людина сильна, мудра, всі його слухають і поважають, тому в домі завжди багато гостей. Він любить якісне життя, смачну, корисну їжу і виглядає завжди бездоганно,
– писала раніше Гайтана.
Співачка описувала свого батька як енергійного і темпераментного чоловіка. Також розповідала, що він обожнює українську кухню. На початку 2022 року чоловік втратив дружину.