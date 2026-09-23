Кум Насті Каменських зізнався, хто стоїть за її витівками та яким насправді у житті є Потап

Продюсер та артист Геннадій Вітер, який є кумом Насті Каменських, різко висловився щодо останніх витівок співачки та її чоловіка Потапа. Вітер впевнений, що для української аудиторії вони вже втрачені.

У нещодавньому коментарі ТСН Гламур Вітер прокоментував інтерв'ю Насті Каменських, в якому вона заявила про появу пухлини через українську мову. На думку Вітера, співачка не сама вигадує подібні нісенітниці. До цього, каже Геннадій, причетний Потап і це його "творчість".

Я вважаю, це якась ф*гня, яку їй вбив, швидше за все, Потап, щоб піднятися на якісь там щаблі. Я подивився коментарі російської аудиторії, вибачте, які теж сприйняли це якось негарно,

– каже артист.

Геннадій також розповів, що вже півтора року він ніяк не спілкується з Каменських. Продюсер зізнався, в обличчя сказав би їй, що те, що вони роблять – це дурість.

Вони повністю викреслили себе з українського сегмента. Це дуже погано. Суспільство вже має накал. Але я вважаю, що це точно не Настя. Це більше творчість Потапа, це його "коньки". Він вважає, що таким чином зможе знову притягнути аудиторію, яка знаходиться за кордоном. У них багато російськомовного матеріалу, який вони не хочуть і не будуть перекладати,

– впевнений Вітер.



Потап і Настя Каменських / Фото з інстаграму співачки

Геннадій Вітер та Настя Каменських хрестили разом дитину та знайомі вже багато років. А от з Потапом Геннадій так не знайшов спільної мови. Вітер каже, що Потап поверхова людина, агресивна та пафосна.

Я цього зовсім не сприймаю. Для нього важливі понти, для нього важливо, що на людині одягнуто, що вона несе, які у неї друзі. Мені все одно, мені важливо, що у людини всередині,

– каже Вітер.

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Після скандального інтерв'ю Насті Каменських, вона не зупинилася обурювати українців й записала чергове провокативне відео.