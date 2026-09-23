В недавнем комментарии для ТСН Гламур Витер прокомментировал интервью Насти Каменских, в котором она заявила, что опухоль появилась из-за украинского языка. По мнению Витера, певица не сама придумывает подобную нелепость. К этому, говорит Геннадий, причастен Потап, и это его "творчество".

Я считаю, это какая-то ф*гня, которую ей подкинул, скорее всего, Потап, чтобы подняться на какие-то там ступеньки. Я посмотрел комментарии российской аудитории, извините, которые тоже восприняли это как-то нехорошо,

– говорит артист.

Геннадий также рассказал, что уже полтора года он никак не общается с Каменских. Продюсер признался, что сказал бы ей прямо в лицо, что то, что они делают, – это глупость.

Они полностью вычеркнули себя из украинского сегмента. Это очень плохо. Общество уже накалено. Но я считаю, что это точно не Настя. Это скорее творчество Потапа, это его "коньки". Он считает, что таким образом сможет снова привлечь аудиторию, которая находится за границей. У них много русскоязычного материала, который они не хотят и не будут переводить,

– уверен Витер.



Потап и Настя Каменских / Фото из инстаграма певицы

Геннадий Витер и Настя Каменских вместе крестили ребенка и знакомы уже много лет. А вот с Потапом Геннадий так и не нашел общего языка. Витер говорит, что Потап – поверхностный человек, агрессивный и пафосный.

Я этого совершенно не воспринимаю. Для него важны понты, для него важно, что на человеке надето, что он с собой несет, какие у него друзья. Мне все равно, мне важно, что у человека внутри,

– говорит Витер.

Геннадий Витер о дружбе с Настей Каменских: смотрите видео

После скандального интервью Насти Каменских она не перестала возмущать украинцев и записала очередное провокационное видео.